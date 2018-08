10 Jahre GOLZHEIM FEST

31 Juli 2018 No Comment

Dieses Jahr feiert das Golzheim Fest sein 10-jähriges Jubiläum!

☛ Wie immer umsonst und draußen!

☛ Wie immer an der Theodor-Heuss-Brücke in entspannter Rhein-Atmosphäre!

☛ Wie immer mit großartigen Live-Acts am Samstag und dem „Golzheim Fest trifft Trödelkram“ inkl. DJs am Sonntag

Wie die meisten wissen, ist Henry Storch, der Haupt-Initiator des Golzheim Fests, im Februar plötzlich verstorben. Aus diesem Grund wollen wir den Live-Samstag mit einem kleinen Special abschließen. Unter dem Titel Unique-Club-All-Star-DJs werden ein paar Special Guests feinste Unique Sounds auflegen, um mit allen in die Nacht zu tanzen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und bei (hoffentlich gutem Wetter) mit uns feiert.

Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt sein. Mit dabei:

☛ Fish ‚n’ Chips – Gordebeke Visspecialiteiten

☛ Düstanbul

☛ Nikolausgrill

☛ Flammstein

☛ Bäckerei Kapust

☛ Estrella & Vinoversum & natürlich die allseits beliebten Bierstände

Sa. 01.09.2018 ab 15:00 Uhr



UNIQUE CLUB ALL-STAR-DJ-SET /w Special Guests

(Open Air Party als Hommage an Henry Storch & den Unique Club)

THE MIGHTY MOCAMBOS (Hamburg)

www.facebook.com/TheMightyMocambos

SONS OF TIME

(a.k.a. Marc Hype, Jim Dunloop, Ono) (Berlin)

www.facebook.com/sonsoftime/

LOVE MACHINE (Düsseldorf)

www.facebook.com/LoveMachineGermany/

THE MAñANA PEOPLE (Bonn)

www.facebook.com/themananapeople/

HEEN (Köln)

www.facebook.com/justheen/

JULE BLUMT (Düsseldorf)

www.facebook.com/Jule-blumt-1256435751058990/

So. 02.09.2018 ab 11:00 Uhr DJs

11:00 Gogo Deetown & The Juniors

12:00 Soulbuddies & Frank Sender

13:30 Frollein Taube & Thomas Buchem

15:00 Matt Fox & Kristian Auth

16:30 Jörn Biedka & Michael Wink

GOLZHEIM FEST meets TRÖDELKRAM (ANMELDUNG UNTER www.weiberkram.org )

Unter dem Motto „Kurioses, Skuriles und längst Vergessenes“ präsentieren die Organisatoren es Weiberkrams erneut ihren Konzeptmarkt im Rahmen des Golzheim Fests.