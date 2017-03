7 März 2017 No Comment

Achtung eine Sondermeldung der besten Ex-Indie-Band Deutschlands, aus Dinslaken, mindestens:

„Wir haben mit euch alles gefeiert. Den Anfang, das Ende, unsere Volljährigkeit, die Wut, die Trauer und die ganze Freude. Wir sind mit euch vom Traum bis in die Wirklichkeit zurückgetanzt und vieles war schön und manches tat weh. Jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen- aber ja. Vor 10 Jahren ging die Reise richtig los. Und wir möchten das noch einmal feiern. Mit euch und mit uns. 10 Jahre Kill The Kilians. (zur Album-Review)

… Geplant sind sechs Konzerte in voller Besetzung, mit vollem Programm und viel Ritardando, in den Städten und auf den Brettern, die uns immer so viel bedeutet haben. Vor allem aber Lärm und Schweiß. Und auch wenn alle schon längst auf zu neuen Ufern sind. Unserer ersten großen Liebe öffnen wir nochmal Tür und Tor. Auch wenn es ein bisschen wehtut, aber diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Werden wir euch noch einmal wiedersehen?“

10 Jahre Kill the KILIANS Tour 2017

01.06. Köln, Gebäude 9

02.06. Hamburg, Schanzenzelt

04.06. Berlin, Lido

16.06. München, Ampere

17.06. Wiesbaden, Schlachthof

18.06. Duisburg, Traumzeitfestival

Tickets: ghvc-shop.de

Infos: facebook.com/thekilians