29 August 2017 No Comment

10 Jahre Waldmeister – Le Festival Extraordinaire

» Konzert & Kultur & Party & Projekt «

Samstag 02.09.2017 ab 14.00 Uhr

www.waldmeister-solingen.de

Auch bei Regen: Dank Zirkuszelt zu 92% überdacht!

Freier Eintritt, aber es darf gespendet werden.

Livemusik im Waldmeister:

The Metallion Stallions

OIRO

Van Dunkeln (1st show ever)

BÄNGKS

Black Magic Gurus

New Next

Vocati (1st show ever)

The Cuckoo

zwischen den Bands:

Sexy Vorträge und mittelmässiges Entertainment

Vor dem Waldmeister:

Bringing you beats from the bedroom –

Pflastersteine auf denen wir tanzen:

elektrisch, ekstatisch, erregend

Neben dem Waldmeister:

Fotoausstellung: Marc Weber, Freddy Küster, Kevin Conrads und Annika Rabenschlag setzten das Waldmeister-Leitmotiv: „Unabhängige Kunst und Kultur“ fotografisch um

Zwischendrin im Waldmeister:

Underground Film Festival. Vom kulturellen Selbstversorgungsamt – zu freizügig und awesome für youtube

Hinter dem Waldmeister:

Drinks and more

Nach dem Waldmeister:

Aftershowparty mit DON „The Godfather“ RAGGAMORE und anderen Schallplattenreitern