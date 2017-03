Hurricane Festival Line-Up 2017 – Infos und Tickets

9 März 2017 No Comment

In den USA darf das Hurricane Festival auch bald legal Schnaps trinken! Denn 2017 findet es zum 21. Mal am Eichenring im norddeutschen Scheeßel statt. Jedes Mal mit international erfolgreichen Künstlern, beliebten deutschen Acts und vielen Newcomern. Seit 1999 parallel im Süden das Zwillingsfestival Southside mit gleichem Lineup. Alljährlich treffen sich mehr als 130.000 Besucher aus ganz Europa bei den Hurricane + Southside Festivals. Mit der vierten Bandwelle für 2017 ist jetzt schon ein sattes Lineup zur Volljährigkeit zusammen!

Hurricane Festival Line-Up 2017

Green Day, Linkin Park, Casper, Blink-182, Die Antwoord, Imagine Dragons, Axwell Λ Ingrosso, Fritz Kalkbrenner, Alt-J, Mando Diao, A Day To Remember, Royal Blood, Rancid, Clueso, Flogging Molly, Editors, SDP, Wolfmother, Halsey, Jennifer Rostock, Frank Turner & The Sleeping Souls, Jimmy Eat World, Gogol Bordello, Bilderbuch, Lorde, Milky Chance, Kontra K, Passenger, Boy, 257ers, Future Islands, Danko Jones, Maximo Park, Xavier Rudd, Die Orsons, Joris, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Haftbefehl, Callejon, SSIO, Antilopen Gang, Archive, Of Mice & Men, You Me at Six, Gloria, Frittenbude, OK Kid, Seasick Steve, Baroness, Irie Révoltés, Heisskalt, Me First And The Gimme Gimmes, Die Kassierer, Kodaline, Kensington, LP, Neonschwarz, SXTN, Disco Ensemble, Montreal, Red Fang, The King Blues, Moose Blood, Nothing But Thieves, The Smith Street Band, Ho99o9, Skinny Lister, Highly Suspect, Counterfeit, Erik Cohen, Alex Mofa Gang, Tall Heights, K.Flay, Pictures

White-Stage Line-Up 2017: Boys Noize, Digitalism Live, Modestep DJ Set, Alle Farben, RL Grime, Gestört aber GeiL, Rampue, Drunken Masters

Hurricane Festival 2017

23.-25. Juni – Eichenring, Scheeßel

Tickets ab 199 €, Hotline: 01806 – 853 653

Alle Infos: www.hurricane.de