1LIVE Eine Nacht in Mönchengladbach

20 April 2018



Am 30. April übernimmt 1LIVE mit dem Format – „1LIVE Eine Nacht in ..“ – die Stadt Mönchengladbach. An diesem Tag finden viele exklusive und intime Radiokonzerte, Lesungen, Comedy und Parties statt. Ein Highlight ist zudem die große DJ-Open-Air-Show mit Robin Schulz, Lost Frequencies, Alle Farben und Moguai im Hockeypark.

Zudem gibt es…

– Radiokonzerte mit Sido, Rea Garvey (ausverkauft), Trettmann (Tickets werden nur verlost), Joris (ausverkauft) sowie eine DJ Session mit Topic.

– Lesungen von Curse („Stell dir vor, du wachst auf“) und Lars Amend („Dieses bescheuerte Herz“)

– Comedy mit „2LIVE in 1LIVE“ (mit Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann)

– sowie viele Club-Events am späten Abend.

Zu guter Letzt darf JC Zeller bei solch einer Invasion an fetten Namen nicht fehlen. Zuerst führt er die Top-DJs und ihr Publikum bei der Open-Air-DJ-Show im Hockeypark mit seiner Moderation locker durch den Abend, danach fährt er im Kunstwerk – im Anschluss an das Konzert von Rea Garvey ab 23 Uhr – mit der von JC und Tobi Schäfer geprägten und legendären „1LIVE Chartsparty“ die Singlecharts und aktuellen Hits auf.

Alle Infos & Termine: https://www1.wdr.de/radio/1live/events/1live-eine-nacht-in-moenchengladbach/index.html

GEWINNSPIEL

Wir verlosen 2×2 Plätze für die 1LIVE Charts-Party. Einfach Mail mit Betreff „ENIMG″ bis 25. April 2018 an gewinnspiel(at)triggerfish.de. Teilnahmebedingungen.