1LIVE KRONE 2017 – Bochum, Jahrhunderthalle

10 Dezember 2017

Deutschlands größter Radiopreis, die 1LIVE KRONE, bleibt einer der letzten großen Musikawards mit Relevanz & Würde. Weil der runde Preis neben dem Echo zu den renommiertesten gehört, die Gala vergleichsweise seltener ins Peinliche abrutscht und die Gewinner von den Fans bestimmt werden.

Daher strömten auch zur 18. Auflage wieder viele der größten deutschen Stars bei Regen gespannt in die Bochumer Jahrhunderthalle. Zur inoffiziellen Weihnachstfeier des Pop: Marteria, Casper, Kraftklub, Cro, Clueso, Sido, Die Toten Hosen, Beatsteaks, die Donots und Jan Delay sieht man hier jedes Jahr.

Mittelfinger hoch, wenn ihr bereit seid!

Klaas Heufer-Umlauf moderierte die Show bereits zum zweiten Mal, live im Fernsehen, Radio und Stream. Zusammen mit Sido eröffnete er die Preisverleihung der WDR-Jungwelle mit einem stattlichen Diss an die anwesenden Künstler:

Bereits vor der Show trumpfte 1LIVE mit unterhaltsamen Clips zur KRONE 2017 auf, die die angebliche Doppelmoderation selbstironisch anküdigte. Ber der Show teilten sich Klass und Sido dann aber zum Glück auf ihre Fachgebiete auf. Kurzweilige Ansagen und musikalische Spezialdarbietungen.

Sido holte Alice Merton und Amanda mit einem „Blau und No Roots-Medley“ auf die Bühne und Klaas interpretierte Hip Hop Songs von SXTN, Cro, Sido und Savas als Schlager Hits. Etwas fehl am Platz wirkten dagegen die beiden Live-Auftritten von Macklemore mit seinen Radiohits „Glorious“ sowie „Can’t hold us“ zusammen mit Adel Tawil. Immerhin mal wieder ein internationaler Star in Bochum.

„Meine Seele hat Narben, es liegt an 1LIVE.“

Der als „Leonardo DiCaprio der Krone“ veruklte Mark Forster gewann nach acht Nominierungen in den letzten Jahren nun endlich auch seine erste Krone. Sogar gleich zwei. In der Kategorie „Bester Künstler“ und „Beste Single“ mit „Sowieso“. Bei seiner Dankesrede gab er zu: „Meine Seele hat Narben, es liegt an 1LIVE. Jetzt ist alles wieder gut. (…) Ich wollte heute eigentlich nicht auf die Party gehen, aber wahrscheinlich werde ich mich jetzt relativ schlimm betrinken.“

Muss knutschen… DANKE!!!!!!!!!! #liebe #1live #2kronen #krone17 Ein Beitrag geteilt von markforsterofficial (@markforsterofficial) am 7. Dez 2017 um 12:45 Uhr

Ebenfalls zwei Kronen nahmen Kraftklub als „Beste Band“ und „Bester Live-Act“ mit nach Chemnitz. Nach Köln-Hürth ging die Comedy-Krone an Dennis und aus Frankfurt zugeschaltet wurde Eintracht-Kicker Kevin Prince-Boateng für den Sonderpreis.

Mit der Comedy-Krone sieht Dennis aus Hürth voll reich aus #krone17 pic.twitter.com/IJJZDk0Yl6 — 1LIVE (@1LIVE) 7. Dezember 2017

2016 gewann RAF Camora die Krone für „Bester Hip-Hop Act“ zusammen mit Bonez MC. Jetzt legte der Wahl-Berliner solo nach und gewann als angesagtester „Hip-Hop Act“. In der Kategorie „Bestes Album“ sahnte RIN mit seinem Album „Eros“ ab und setzte sich gegen die Kronen-Rekordhalter Die Toten Hosen (sechs Kronen) durch.

„Das geht an alle Kids, wo die Eltern sagen: ‚Ihr seid faul‘. Macht euer Ding, seid ihr selbst!“ @rinthething holt sich die Krone für das Beste Album #krone17 pic.twitter.com/hRg8DUn1kY — 1LIVE (@1LIVE) 7. Dezember 2017

1LIVE KRONE 2017 Gewinner:

Beste Band: Kraftklub

Beste Single: Mark Forster mit „Sowieso“

Bestes Album: RIN mit „Eros“

Beste Künstlerin/bester Künstler: Mark Forster

Bester Live-Act: Kraftklub

Bester Hip-Hop-Act: RAF Camora

Comedy-Krone: Der Dennis

Sonderpreis: Kevin Prince-Boateng

Infos, Fotos & Videos: www1.wdr.de/radio/1live-krone/index.html