Zum 20. Mal holt die 1LIVE Krone die Stars in den Sektor und verleiht einen der größten deutschen Musikawards. Die Nominierten für die 1LIVE Krone 2019 sind u.a. Rammstein, Robin Schulz, Die Toten Hosen, Lena, Alice Merton, Max Giesinger, Mark Forster, Kontra K und LEA.

Seit 1995 macht 1LIVE junges Radio, jetzt wird der dazugehörige und wichtigste deutsche Radiopreis, die 1LIVE Krone, bereits zum 20. Mal verliehen. Wer in diesem Jahr, genauer gesagt am 05. Dezember 2019, als Gewinner aus den insgesamt neun Kategorien hervor gehen darf, entscheiden die Fans. Der Voting-Startschuss für die Platzierungen ist gefallen.

1LIVE KRONE 2019 Nominees:

Beste Single

Capital Bra & Samra & LEA – 110

Juju feat. Henning May – Vermissen

Lena & Nico Santos – Better

Lotte & Max Giesinger – Auf das, was da noch kommt

SIDO – Tausend Tattoos

Tim Bendzko – Hoch

Beste Künstlerin

Alice Merton

Juju

LEA

Lena

Lotte

Stefanie Heinzmann

Bester Künstler

Bosse Mark Forster

Max Giesinger

Nico Santos

SIDO

Trettmann

Beste Band

AnnenMayKantereit

Deichkind

Die Toten Hosen

Milky Chance

SEEED

Bester Live Act

AnnenMayKantereit

Bilderbuch

Die Toten Hosen

Marteria & Casper

Rammstein

Bester Dance Act

Alle Farben

Felix Jaehn

Robin Schulz

VIZE

YOUNOTUS

Bester Hip-Hop Act

Apache 207

Capital Bra & Samra

Kontra K

Kummer

Loredana

RAF Camora

RIN

Die Gewinner der 1LIVE Kronen »Comedy« und »Sonderpreis« kürt die 1LIVE Redaktion selbst.

Und wo ließen sich die Musik-Favoriten und eine 1LIVE Krone besser feiern, als in der Jahrhunderthalle Bochum? Keine gute Party ohne einen hervorragenden Gastgeber: Sektorkind Luke Mockridge bleibt in Sachen Moderation auch der diesjährigen Preisverleihung treu. Luke ist nicht nur Comedy-Preisträger und 1LIVE Krone Besitzer, sondern beherrscht neben seinen TV-Abendshows auch die große Bühne.