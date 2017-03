25 Jahre Intro mit Soulwax, Wanda uvm.

14 März 2017 No Comment

Ein Vierteljahrhundert Pop, Kultur, Life und Style – so in etwa ließe sich das Jubiläum des Intro Magazins zusammenfassen, wenn man es eilig hätte. Haben wir aber nicht. Am 31. März lädt die Redaktion zum Geburtstagskonzert nach Köln und am 1. April nach Berlin und verspricht: es wird die Party deines Lebens!

25 Jahre Intro live

Acts: Soulwax, Wanda plays Nirvana, Drangsal, Meute, DJ Supermarkt

+ Deewee DJs & »25 Jahre Intro«-DJs

31.3. Köln – E-Werk

01.4 Berlin – Huxleys

Tickets: 25 Euro inkl. Gebühren

Einlass: 19:00, Beginn 20:00

Infos: http://www.intro.de/tag/25-jahre-intro-live