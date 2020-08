2ERSITZ – Alles wird anders, Single

21 August 2020 No Comment

Nach einer kurzen – auch Pandemie bedingten – Studio Auszeit kommen 2ersitz am 21. August 2020 mit ihrer neuen Single „Alles wird anders“ um die Ecke. Der Song ist geprägt von der Erfahrung im Lockdown und den Veränderungen die damit einergehen.

„Wenn’s doch veränderbar ist, warum dann nicht jetzt“ (2ersitz, Alles wird anders) 2ersitz selbst nennen es Neo-Hippie-Pop. Die Ehrlichkeit, mit der die sechs Freunde aus Leipzig auf die Bühne gehen, ist in der deutschen Poplandschaft zur Seltenheit geworden.

Was als Duo begann ist heute eine Band, die mit den EPs „Kein Geld aber Liebe“ (2018) und „Bei aller Liebe“ (2019) auf sich aufmerksam machte: zahlreiche Fetsivals, ständig auf Tour, Platzierungen in relevanten Playlists (Viral Top 50, Wilde Herzen und wilder Deutschpop von Fynn Kliemann) . Für ihre unkonventionellen deutschsprachigen Texte erhalten sie 2019 den Panik Preis der Udo Lindenberg Stiftung. Sänger Joke textet zwischen heiler Welt, politischem Umbruch und emotionalem Aufruhr und findet dafür eine eigene Sprache, die sich „spielerisch-lässig mit Problemen der heutigen Zeit befasst“ (Panik Preis Jury). Zwischen Bläsern und Synthesizern öffnet sich eine überraschende musikalische Welt aus Vintage-Vibes und urbanem groove, die mal ekstatisch tanzend und mal gedankenversunken gefühlt und gefeiert wird.

2021 veröffentichen 2ersitz ihr Debut Album. Zwischen waste life und politischen Aktivismus laden Django, Till, Micha, Joke, Benett und Anselm zum Träumen von einer Welt ohne Statussymbole ein und malen neue Kanten an die Fassade der Normalität.

