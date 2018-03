1 März 2018 No Comment

Das Düsseldorfer Festival für DIY-Kultur geht in die fünfte Runde. Auch in diesem Jahr zeigen mehr als 20 Konzerte, Workshops und Filmvorführungen das vielfältige musikalische Leben jenseits aller Wertschöpfungsketten.

Als Zusammenschluss von Düsseldorfer Veranstaltern und privaten Akteuren, die jeweils eigenverantwortlich Konzerte, Workshops, Ausstellungen, Lesungen und Filme durchführen, ist die MicroPopWeek zugleich ein positives Beispiel für die Kooperation einer vielfältigen und lebendigen lokalen Musikszene.

Die Konzerte finden in kleinen Clubs und Cafés aber auch in Wohnzimmern und Hinterhöfen, Garagen und Hotels, Ateliers und Studios, Plattenläden und Friseursalons statt. Neben einem Workshop und einer Convention zum Selbstbau von Synthesizern und einfachen Soundgeneratoren gehören der Film „Whatever happened to Susan Jane“ in der Filmwerkstatt und das Abschlusskonzert mit der polnischen Band Kristen und This Leo Sunrise aus Utrecht im Musikzimmer zu den zahlreichen Höhepunkten der Woche.

5. MicroPopWeek | Düsseldorf | 17. – 24. März 2018

SAMSTAG | 17.03.

12 Uhr | Konzert Singer / Songwriter | Songwriter Circle

Rainking Record Store | Düsselthaler Str. / Ecke Rochusstr.

19 Uhr | Konzert Pschedelic / Rock | Sunfly & Edith and the Band

Kunstschule Werksetzen | Bagelstraße 117 | Pempelfort

20 Uhr |Konzert Pop | Lukas Batteau

Skyline Tonfabrik | Behrenstraße 62 | Flingern

SONNTAG | 18.03.

16 Uhr | | Workshop | Build a Soundmachine Part I – Dr. Schmitts DIY-Synth-Workshop

Weltkunstzimmer | Ronsdorfer Straße 77a | Flingern

19.30 Uhr | Konzert | Urs Weyerke – Underrated Songs

Heaven 7 | Grafenberger Allee 145 | Grafenberg

MONTAG | 19.03.

20 Uhr | Konzert | Dream Pop | ELDA

Brause | Bilker Allee 233 | Bilk

19 Uhr | Vortrag | 2600km zu Fuß durch Europa – Ein zweiter Sommer – AUSVERKAUFT

Bar Konvex | Oberbilker Allee 26a | Friedrichstadt

DIENSTAG | 20.03.

20 Uhr | Film | Whatever Happened To Susan Jane?

Filmwerkstatt | Birkenstraße 47 im Hof | Flingern

20 Uhr | Hofkonzert Electronica | Cosmono & Huey Walker

Franticworld | Birkenstraße 71 im Hof | Flingern

20 Uhr | Konzert „Live im Schaufenster“ | The Düsseldorf Düsterboys

Cube | Mertensgasse 8 | Altstadt

MITTWOCH | 21.03.

19.30 Uhr | | Konzert Night of Contemporary Folk with singer-songwriters | Karyn Ellis (CAN), Jack Devaney (UK) and Naima (DE)

Café Baustoff | Rather Str. 50 | Derendorf

20 Uhr | Konzert Elektronik | Werni & Jendreiko

Super 7000 | Rather Strasse 25 | Derendorf

20 Uhr | Konzert New Wave, Indie | Vintage Neon, Watt

The Tube | Kurze Straße 9 | Altstadt

20 Uhr | Wohnzimmerkonzert Akustik HipHop | Magerquark, Zooey

Erkrather Strasse | Lierenfeld

Adresse bei Anmeldung per Mail an: wohnzimmerkonzert@mqmusik.de

DONNERSTAG | 22.03.

19.30 Uhr | Konzert Singer / Songwriter | Mute Swimmer (UK/Berlin) & Joscha David Mohs

reinraum | Adersstraße 30 | Friedrichstadt

19.45 Uhr | Konzert Dream Pop, Electronica, Songwriter| Pale Grey (B), Becca Leigh (USA)

Kassette | Flügelstraße 58 | Oberbilk

20 Uhr | Sound Performance „colorBlind“ | Claudia Barth und Daniela Georgieva (Pony)

ArtHotelUfer | Gartenstraße 50 | Pempelfort

20 Uhr | Film | I go back home – Jimmy Scott

Filmwerkstatt | Birkenstraße 47 im Hof | Flingern

FREITAG | 23.03.

20 Uhr | Chris von der Düssel & Guest

Backpacker Hostel | Fürstenwall | Bilk

20 Uhr | Konzert und Lesung | Micropop meets Düsselflaneur mit San Borondón

Christuskirche | Kruppstraße 11 | Oberbilk

20 Uhr | Few people in few rooms | Simultankonzert | Studium.Stadt, Great Dynamo & weitere

Ort wird noch bekanntgegeben

SAMSTAG | 24.03.

15 Uhr | Konzert Akustik Pop / Singer-/ Songwriter | Felix Kruttke, Moontalk

Café Kausal | Flurstraße 1 | Flingern

17 Uhr | Convention | DIY Synthbuilding Convention

Weltkunstzimmer | Ronsdorfer Straße 77a | Flingern

20 Uhr | Abschlusskonzert Postrock | Kristen (PL), This Leo Sunrise (NL), Matete (D)

Weltkunstzimmer | Ronsdorfer Straße 77a | Flingern

