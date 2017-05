A SUMMER’S TALE Festival 2017

22 Mai 2017 No Comment



A SUMMER’S TALE findet bereits zum dritten Mal vom 02. bis 05. August 2017 in Luhmühlen (nahe Hamburg) statt und reicht über den Rahmen eines reinen Musikfestivals hinaus. Neben Konzerten und DJ-Sets gibt es beim A SUMMER’S TALE viele weitere kulturelle Highlights zu entdecken: Kinoleinwände, Lesebühnen und vieles mehr verwandeln das Festivalgelände in einen genreübergreifenden Mikrokosmos für Kultur in all ihren Facetten. Das Angebot wird ergänzt durch Aktiv- und Kreativ-Workshops, D.I.Y.-Sessions, Yoga, Kanutrips, Ausflüge ins grüne Umland und vieles mehr. A Summer’s Tale steht zudem ganz im Zeichen von Genuss und Komfort. Das kulinarische Angebot setzt auf qualitativ hochwertige Gerichte. Beim Thema Wohnen geht das Festival auf individuelle Vorlieben ein. Entspannungszonen und Rückzugsorte sowie der respektvolle Umgang mit der umliegenden Natur sind fest im Festivalkonzept verankert.

A SUMMER’S TALE Festival Line-Up:

Konzerte: Pixies, PJ Harvey, Feist, Franz Ferdinand, Element of Crime, Birdy, Conor Oberst, Stereo MC’s, The Notwist, Bear’s Den, The Common Linnets, Judith Holofernes, Cigarettes After Sex, Von Brücken, Electric Swing Circus, Blaudzun, Rhonda, Dan Croll, Tash Sultana, A Tale of Golden Keys

Lesungen: Heinz Strunk, Rocko Schamoni, Jasmin Ramadan, Stevan Paul, Zeit für Zorn

Film: Schrotten! + Gespräch mit M. Zähle, Shortfilm Sessions, Pt. 1: Nördlich der Normalität, Shortfilm Sessions, Pt. 2: Dark Tales

Performances & Vorträge: Poetry Slam, Don Clarke, The Swan Arnsberg Show, Diary Slam, Hamburger Kneipenchor, Wälder im Wandel, Insects To Feed The World

Familie: Pelemele; Randale; Elmar, der bunte Elefant; Acroyoga Family Fun; Zwergstadt; Kindertanz; Kinderzelt

Perspektiven & Portraits: Couchsurfing in Russland; Die Honigfrau; Eine Frau, Ein Bike, Ein Pferd; Highlining; Winzeranekdoten

Workshops & Activities: Speak Up!, Cajon Workshop, Roll It! Frische Sommerrollen, Sweet Honey, Wein Workshop, Zero Waste Workshop, Der Dranbleib-Faktor, Vinyasa Yoga, NIA, Functional Movement, Playtime!, Filz Workshop, Waldwanderung, Kräuterwanderung, Kanu, Activity Area

Weitere Infos: http://www.asummerstale.de/de