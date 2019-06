A SUMMER’S TALE Festival 2019 (+Gewinnspiel)

13 Juni 2019 No Comment

Zwischen tiefen Wäldern, urigen Mooren und luftigen Birkenhainen lädt das A SUMMER’S TALE in Luhmühlen bei Lüneburg vom 1. bis 4. August in eine wundervolle Welt voll musikalischer Schätze, Performance-Highlights, spannender Filmgespräche, unterhaltsamer Lesungen, Comedy- und Theateraufführungen uvm. Mit Acts wie Zaz, Elbow, Suede, The Charlatans, Maximo Park oder Michael Kiwanuka ist das Lineup dieses Jahr trotz Familiencharme wieder sehr stark besetzt und dürfte jedem Indie-Papa gefallen:

Eine mehrtägige Entdeckungsreise, die jeder aktiv mitgestalten kann: Beim Yoga, Werkeln, Kochen, Studieren, Tanzen, Schauspielern, Kanufahren, Slackline balancieren und vielem, vielem mehr gilt es, sich einfach treiben zu lassen und auszuprobieren, was vielleicht immer schon einmal ausprobiert werden wollte.

Das A Summer’s Tale ist eine eigene Welt inmitten wunderschöner Natur mit einem sorgfältig ausgewählten Angebot an kulinarischen Besonderheiten, viel Platz und Komfort. Das Festival inmitten der Natur richtet sich mit dem sorgfältig ausgewählten Angebot an kulinarischen Besonderheiten, viel Platz und Komfort auch an Familien. A Summer’s Tale ist mehr als Musik: Die Veranstaltung versteht sich als ein Kurzurlaub, der nicht an das Alter oder den Musikgeschmack gebunden ist.

A SUMMER’S TALE Lineup 2019:

Konzerte: Zaz, Elbow, Suede, Michael Kiwanuka, Tina Dico, Maximo Park, Xavier Rudd, Kate Nash, Dermot Kennedy, Faber, Lee Fields & The Expressions, The Charlatans, Die Höchste Eisenbahn, Mogli, Shantel & Bucovina Club Orkestar, Wingenfelder, Mine, Joan As Police Woman, Die Goldenen Zitronen, Die Nerven, Whitney, ClickClickDecker, Helgen, Steiner & Madlaina, Rayland Baxter, Trixie Whitley, Cat Clyde, Jerry Williams, Meadows, Matze Rossi

DJ Sets: Werden noch bekanntgegeben

Shows & Performances: 11 Freunde Live, Nagel mit Köpfen, Tiere streicheln Menschen, Poetry Slam, Sarah Bosetti, Hinnerk Kröhn, Zwei auf’m Bagger, Hamburger Kneipenchor, Hansemädchen, Kneipenquiz, Bingo

Lesungen: Stefanie Sargnagel, Ronja von Rönne, John Niven, Giulia Becker, Anja Rützel, Jens Eisel

Familie: Bummelkasten, D!E GÄNG, Rabauken & Trompeten, Zirkus Yoga für Kids, Family Yoga, Kindertanz, Karate für Kids, Song-Workshop mit Rabauken & Trompeten, Regenwälder – Leben im Dschungel „Kids-Edition“, Zwergstadt, Zeit Leo Festivalzelt

Perspektiven & Portraits: Zuhör-Kiosk „Das Ohr“, Ein Deutsches Klassenzimmer, Zu Fuß durch ein gespaltenes Land, Citizen Science, A Global Miss, Digital Arbeiten im Grünen, Grenzen sind relativ, Kaffee mit Käuzchen, Nix als Klettern im Kopf, Oll Inklusive, Raus und Machen, Das Integrations-Paradox

Workshops & Activities: Hot Shots, Wein mit allen Sinnen, Kleine Tiere – Großes Potential, Regenwälder. Leben im Dschungel, Entscheide Dich. Richtig, WWF Living Planet Lecture, WWF Tiger Tales, Viel Lärm um Nichts?, Drum Circle, FeetUp Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Handstand Workshop, Acro Yoga, Thai Massage Workshop, Meditation, Hatha Yoga, Männer Yoga, Karate für Erwachsene, Swing, Northern Soul, Electro Swing, Seedballs, Woodworking, Zirkusschule, Kanu, Elephant Walk, Detox-Pflanzenwanderung, Draussenschlafen, WWF-Wildnis, Nie oder Jetzt – Unicef Mitmachhörspiel, Konifez, Posterkrauts Siebdruckausstellung

Plus: Kulinarische Freuden, Designmarkt, viel Platz und Komfort

Infos & Kombitickets (ab 119 Euro): www.asummerstale.de

A SUMMER’S TALE Gewinnspiel:

Wir verlosen 3 CDs von A SUMMER’S TALE Festivalbands: SUEDE „The Blue Hour“, CLICKCLICKDECKER „Am Arsch Der Kleinen Aufmerksamkeiten“ und TINA DICO „Fastland“. Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit dem Betreff „AST“, eurer Wunsch-CD und eurer Post-Adresse bis zum 30. Juni 2019 an gewinnspiel(at)triggerfish.de. Viel Glück!

Foto: Robin Schmiedebach / www.robinschmiedebach.com