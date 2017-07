AGAINST ME! – 28.06.2017, Düsseldorf, zakk

3 Juli 2017 No Comment

Zwischen den AGAINST ME! von damals und den AGAINST ME! von heute liegen Welten. Und doch schafft die Band im zakk immer wieder den Brückenschlag zwischen früher und jetzt. So bleibt man als Punkband relevant. So bleibt man als Punkband gut.

Manche Erinnerungen verblassen nicht, aber vielleicht verklären sie ja ein bisschen. Und deswegen war es natürlich früher besser bei AGAINST ME! Damals, Anfang und Mitte der 2000er-Jahre, als es die Band aus Gainesville, Florida, in einer Dringlichkeit scheppern ließ, bei der man gar nicht anders konnte, als unbedingt und kompromisslos mitzumachen. Die Erinnerungen an verschwitze Menschenknäule, heißere Stimmen und gestreckte Fäuste werden bis heute wach, wenn man die ihre Musik hört.

Im Hier und Jetzt sind AGAINST ME! erwachsen geworden. Als Liveband sind sie immer noch fantastisch, aber ganz so euphorisch und glücklich machend wie früher ist es nicht mehr. Ob das nun an der Absperrung vor der Bühne lag, die nun mal für eine gewisse Distanz zwischen Band und Publikum sorgt, oder daran, dass AGAINST ME! gerade bei neueren Songs nicht mehr ganz so ungestüm zu Werke gehen, tut letztendlich wenig zur Sache.

Denn umso schöner ist, wenn die Funken trotzdem fliegen. Und das taten sie immer wieder an diesem Abend. Sei es beim gelungenen Start mit „Teenage Anarchist“ und „Pints of Guinness Make You Strong“, sei es bei den Ansagen von Frontfrau Laura Jane Grace, die ja alleine schon durch ihre Biografie ein (gesellschafts-)politisches Ausrufezeichen setzt, oder sei es, wenn AGANIST ME! vor allem in der letzten halben Stunde ihres Auftritts die alten Kracher raus packen, und plötzlich doch wieder alles so ist, wie man es für immer im Gedächtnis hat.

Ach ja: Support waren TIM VANTOL (immer wieder nett) und DIRTY NIL, die den Hype um sie irgendwie nicht so ganz bestätigen konnten.