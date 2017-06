26 Juni 2017 No Comment

Nach einer ausverkauften Tour im vergangenen Dezember kommen AGAINST ME! zurück. Unter anderem nach Düsseldorf ins zakk. Es wird also wieder heiß im Pit, wenn Laura Jane Grace, James Bowman, Inge Johansson und Atom Willard dringliche Rock-Raketen zünden.

Wer die Band einmal live erlebte, den zieht es in der Regel immer wieder Richtung Club. AGAINST ME! gehören zu den leidenschaftlichsten Vertretern des politischen Punk-Rock und pumpeb gerade auf der Bühne kübelweise Energie in jeden ihrer aussagekräftigen Songs.

AGAINST ME!

Support: Tim Vantol & Dirty Nil

Mittwoch, 28. Juni 2017

Düsseldorf, zakk, Halle

Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr

Weitere Infos und Musik:

http://www.againstme.net

https://de-de.facebook.com/AgainstMe

https://www.zakk.de/event-detail?event=5756