ALLAH-LAS – In The Air

29 Juli 2019 No Comment

Im September 2012 erschien das selbstbetitelte Debutalbum der Allah-Las. Schon 2008 hatten sich Miles Michaud, Pedrum Siadatian, Matt Correia und Spencer Dunham im größten unabhängigen Plattenladen weltweit, dem Amoeba Music in L.A., kennengelernt, als sie dort zur gleichen Zeit arbeiteten.

Schnell entstanden im heimischen Keller die ersten Songs, mit denen die Band in und um Los Angeles auch live zu hören war. So wurde z.B. auch der Singer/Songwriter Nick Waterhouse auf die Allah-Las aufmerksam. Er war von ihrem Sound so angetan, dass er der Band kurzerhand zu ihrem Debutalbum verhalf und sie Ende 2012 mit auf seine Europatour nahm. Es folgten weltweit ausverkaufte Tourneen und zwei weitere Studio Alben – Worship The Sun (2014) und Calico Review (2016). Ende 2017 zeigte die Band mit „Covers #1“, wer sie beeinflusst hat und wie unnachahmlich sie ihren Stempel auch auf Kompositionen solch unterschiedlicher Künstler wie George Harrison oder Kathy Heideman aufdrücken können.



Das vierte Album „LAHS“ erscheint am 11. Oktober 2019 auf dem US Label Mexican Summer im Vertrieb von AL!VE. „In The Air“, der erste Singlevorbote, klingt verheißungsvoll. Der gewohnt staubige Wüsten-Twang der Gitarren gängelt noch eine Spur toxischer als bisher und die kleine 60s Melodie drängt angriffslustig und verspielt nach vorne. Der perfekte Soundtrack zu jedem Tarantino Film.

Bewertung: 5 von 6

VÖ: 23.07.2019

Label: Mexican Summer

Format: Download

Im Rahmen ihrer Europa Tour kommt die Band für folgende Konzerte nach Deutschland:

09.10.19 – Mojo Club, Hamburg https://bit.ly/2x1anuA

10.10.19 – Kesselhaus, Berlin https://bit.ly/2x1anuA

11.10.19 – New Fall Festival, Rheingoldsaal https://bit.ly/2x1anuA

13.10.19 – Freilheiz, München https://bit.ly/2x1anuA

14.10.19 – KUZ, Mainz https://bit.ly/2x1anuA