AN EARLY CASCADE – Neues Album im Mai und jetzt auf Tour!

Die Stuttgarter AN EARLY CASCADE werden am 5. Mai 2017 ihr zweites Album „Alteration“ veröffentlichen. Freunde und Kenner des progressiven Post-Emocores sollten den Termin vormerken. Frohe Botschaft: Auf ihrem Zweitwerk geht die Band den Weg weiter, den sie bereits mit dem ersten Album „Versus“ und der EP „Kairos“ eingeschlagen hat. Zusätzlich spielt die Band derzeit einige Termine. Auch live wissen die disziplinierten Musiker ihren Plattensound mit Wucht dem Publikum um die Ohren zu hauen.



Zum neuen Album verrät die Band bereits: „Alteration“ bedeutet Wandel und verweist auf den stetigen Fluss, in dem sich alles befindet. Nicht zuletzt stehe der Titel für die eigene Entwicklung der Band – für den gemeinsamen biografischen und musikalischen Werdegang und für das Bewusstwerden über die Tragkraft eigener Entschlüsse. Die Rede sei von denjenigen Entscheidungen, die alles verändern, die aber zu treffen sind – ob man sich verabschiedet oder entschließt den Weg gemeinsam zu bestreiten und sich zu verbünden.

„Alteration“ sei ein Statement nicht die Augen vor Veränderungen zu verschließen, sondern sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie in Frage zu stellen – in letzter Konsequenz die Fähigkeit sich selbst in Frage stellen zu können. Diese Fähigkeit zu kultivieren ist unabdingbar geworden in einer sozialen Welt, in der der rechtspopulistische Trend stetig zunimmt und in der der mediale Einfluss omnipräsent ist.

Ob AN EARLY CASCADE aus dieser Gemengelage spannende Hymnen gezaubert haben, dürfen wir im Mai erfahren.

Schon jetzt könnt ihr die schicke und limitierte Vinyl bei Midsummer Records vorbestellen!

Die CD- und Digital-Versionen werden über Kick The Flame/Finetunes erscheinen.

Alle Infos und aktuelle Entwicklungen gibt es direkt bei der Band:

www.facebook.com/anearlycascade

www.anearlycascade.com

An Early Cascade – „Alteration“ Tour 2017

04.04. Karlsruhe, Stadtmitte*

05.04. Konstanz, Kulturladen*

06.04. Nürnberg, Hirsch*

07.04. Jena, Kassablanca*

08.04. Magdeburg, Factory*

10.04. Chemnitz, Atomino*

11.04. Aschaffenburg, Colos Saal*

12.04. Würzburg, Posthalle*

13.04. Trier, Mergener Hof*

05.05. Wiesbaden, Kreativfabrik**

06.05. Münster, Baracke**

07.05. Köln, Blue Shell***

11.05. Würzburg, Cairo#

12.05. München, Backstage#

13.05. Nürnberg, Hirsch#

14.05. Ulm, Club Schili#

19.05. Koblenz, Circus Maximus**

20.05. Saarbrücken, Mauerpfeiffer**

27.05. Essen, Weststadthalle#

16.06. Stuttgart, Club Zentral

*als Support von Heisskalt

**mit City Light Thief

***mit This April Scenery

# mit Into The Fray