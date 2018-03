ANNA DEPENBUSCH – Das Alphabet der Anna Depenbusch in schwarz-weiß

6 März 2018 No Comment

Die grazile Hamburgerin ist Wiederholungstäterin. Bereits bei ihrem Durchbruchsalbum „Die Mathematik der Anna Depenbusch“, verspürte sie im Anschluss das Bedürfnis das ganze Album mit seinen üppig-bunten Arrangements, entschlackt – nur am Klavier – nochmals einzuspielen. „Ganz reduziert, ganz direkt, ganz allein“ stößt sie im geschmackvollen Booklet der Platte auf ihre Lieder an, fordert diese sogar auf, andere Kleider anzuziehen. „Momente verdichten sich wenn es leise wird“.

Die Künstlerin personifiziert ihre Lieder, so eng ist sie mit ihnen verbunden. Eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Stücken wurde dieses Mal durch ein zweimonatiges Stipendium in Rom verstärkt, bei dem sie viel Klavier spielte. Der Gedanke reifte, die letzte Platte nochmals neu zu interpretieren und dabei alles auch selbst zu produzieren. Anna Depenbusch zeigt sich hier als Vollblutmusikerin, die definitiv nichts anderes benötigt außer ihrer Stimme und ein Klavier um Gänsehautmomente zu erzeugen.

Ging das farbige „Alphabet der Anna Depenbusch“ im letzten Jahr musikalisch noch neue Wege und öffnete sich einem moderneren, popigeren Sound, reduziert sie bei dieser Neueinspielung alles auf die Grundmelodien und ihre Stücke gewinnen enorm an Intensität, wirken teilweise sogar existenzialistisch.

Egal ob sie den Moment festhalten will in „Fürimmersekunde“, quer durchs Land reist in „Stadt Land Fluss“ oder im Titelsong geschickt das Beziehungs-Alphabet zum Vaudeville-Klavier präsentiert: die Lieder legen an Eingängigkeit nochmals zu.

„Schönste Melodie“, „Liebe kaputt“ und „Engel“ rühren nackt noch mehr zu Tränen. Nicht ohne Grund erwähnt sie Joni Mitchell. Depenbuschs Spiel erinnert oftmals an die klassischen Piano-Singer- und Songwriter der 70s. „Alles über Bord“ atmet die Aufbruchsstimmung, die zum anstehenden Frühling passt. Gleichzeitig ist es das Motto der Platte: „Ich mach‘ mich leicht“. „Frauen wie Sterne“ ist französischer Chanson in Reinform und als reines Klavierstück betörend.

Neben drei neuen Instrumentalstücken, die als Interludes dienen, hat die Hamburgerin auch „Was wäre wenn“ vom vor letzten Album „Sommer aus Papier“ nochmals aufgenommen. Ihr Ilse-Werner-Pfeifen bezaubert hier fast noch mehr als in der flotten Originalversion.

Lediglich „Wieder Winter“ vom letztjährigen spart sie sich bei den Neueinspielungen. Es ist beim anstehenden Frühling zu verschmerzen, denn es ist die wunderbare Leichtigkeit der Gesamtkomposition „Solo am Klavier“, die der Chanteuse als Motto zu anstehenden Tournee dient und diesen intimen schwarz-weiß Nachschlag zur letztjährigen Studioplatte so besonders macht.

Bewertung: 5 von 6

VÖ: 23.02.2018

www.annadepenbusch.de

Label: Sony Music

Format: CD/Download

Tracklist:

1. Im Foyer

2. Fürimmersekunde

3. Stadt Land Fluss

4. Alphabet

5. Schönste Melodie

6. Du Und Die Nacht

7. Was Wäre Wenn

8. Engel

9. Alles Über Bord

10. Neumond

11. Frauen Wie Sterne

12. Kopf Frei

13. Liebe Kaputt

14. Immer Wenn

15. Haus 03