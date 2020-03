ANNA DEPENBUSCH – Echtzeit

11 März 2020 No Comment

Die Wahlhamburgerin präsentiert sich auf ihrer neuen Scheibe durch und durch als gereifte Künstlerin. „Echtzeit“ bietet 11 (fast) ganz neue Songs im Stil ihrer intimen Solokonzerte, ganz allein am Klavier. Im Januar 2020 in den Emil Berliner Studios im analogen Vinyl-Direktmitschnitt-Verfahren vor ausgewähltem Publikum live ohne Nachbearbeitung aufgenommen, zeigt sich Anna Depenbusch auf „Echtzeit“ von ihrer pursten, emotionalsten und verletzlichsten Seite.

Der grandiose Titelsong und „Bist du dabei“ verströmen wieder Aufbruchsstimmung und Lust am Leben, „Alte Schule“ stolziert in der Tat herrlich nostalgisch und „Eisvogelfrau“ gerät fragil-zerbrechlich. Anna widmet gleich zwei Wissenschaftlern einen Song, spielt Chansons in Reinform und holt die Liveatmosphäre der intimen Konzerte in die Wohnzimmer ihrer Hörerschaft.

Ihr historisches, generalüberholtes Piano „Frau Rachals“ unterstützt sie dabei kongenial und schnurrt beim Instrumentalstück „Hilbert“, als wüsste es, dass es um das Hotel geht, in dem es einst selbst stand. „Tim 2.0“ hätte „La Depenbusch“ bei all den neuen Ideen gar nicht nötig gehabt, auch wenn der Gedanke an den Satus Quo des einstigen Traumpaares Tim und Tina mit 10 Jahren Abstand natürlich seine Reize hat.

„In Echtzeit“ zeigt die Künstlerin ohne Netz und doppelten Boden. Ihr Humor und ihr Lachen sind bei diesen Direktaufnahmen förmlich zwischen den Rillen zu spüren und stecken an. Man merkt, wie sie etwas improvisiert, kleine Meldodiehäkchen einstreut und mit ihrer variationsreichen Stimme unvermittelter zum Punkt kommt als auf ihren regulären Studioproduktionen. Für dieses gelungene und waghalsige Unterfangen gebührt ihr schon großer Respekt.

Die CD-Variante bietet noch die Demoaufnahmen der Stücke vor der Liveeinspielung und ist eine feine Ergänzung zum „Echtzeit“ Gesamtpaket. Empfehlung: Unbedingt eines ihrer Livekonzerte der aktuell anlaufenden Tournee besuchen. Es lohnt sich!

Bewertung: 4,5 von 6 VÖ: 06.03.2020

Label: Liedland / Indigo

Künstler: www.annadepenbusch.de

Format: Vinyl / Download / CD (+ Bonus)

Tracklist:

1. Echtzeit

2. Eisvogelfrau (Für Emmy)

3. Nimm mich zurück

4. Tim 2.0

5. Bin Dabei

6. Alte Schule

7. 5 Meter

8. Gegen die Schwerkraft

9. Hilbert (Piano)

10. Beste Lüge

11. Schlaflied für Pauli (Piano)