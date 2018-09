AnnenMayKantereit „Schlagschatten“ Album & Tour

21 September 2018 No Comment



Zwei Jahre war es ruhig um die Kölner AnnenMayKantereit, die sich mit Songs wie „Oft gefragt“, „Barfuß am Klavier“ und „Pocahontas“ von der Straße über Kellerclubs in die richtig großen Hallen katapultierten. Jetzt veröffentlichen sie sich mit „Marie“ einen neuen Song – den Opener ihres am 07.12.2018 erscheinenden zweiten Albums „Schlagschatten“:

Andere würden den Zwang verspüren, sich neu zu erfinden. AnnenMayKantereit wissen längst, was sie wollen. Haben sich lange genug aufeinander eingegroovt. Und deswegen ist das erste Lebenszeichen seit ihrem Debüt „Alles Nix Konkretes“ (2016– das Lied „Marie“ – auch schlicht und ergreifend das, was die Band schon immer am besten konnte: Ein höchstemotionales Stück Musik mit einem griffigen, unverstellten Text, vorgetragen von einer Stimme, die es so kein zweites Mal gibt.



AnnenMayKantereit im Studioexil

Auf einmal geht alles ganz schnell. „Marie“ erscheint, während AnnenMayKantereits „Schlagschatten“ noch im sommerlichen Studioexil fertiggestellt wird. Spur für Spur, Instrument für Instrument. Und es lässt sich jetzt schon festellen: Vielleicht ist das alles eine kleine Spur kaputter als noch vor zwei Jahren. AnnenMayKantereit sind ein bisschen älter geworden, die Augenringe eher größer als kleiner, die Zeilen eher dunkler als heller. „Aber die Welt ist ja ehhh nen Abgrund; wir fallen, ich glaube mir gefällts.“ Lebenserfahrung nennt man das gemeinhin. Und echte Künstler erkennt man daran, dass sie besser werden im Laufe der Jahre, reifer.

Zurück zu „Marie“: Die Gitarre flirrt wunderbar. Der Wechselbass setzt erst spät ein. Die Band könnte noch immer gut auf einer Veranda sitzen, im Garten brennt ein Lagerfeuer, junge Menschen sitzen drumherum, Menschen, die sich lange nicht gesehen haben, aber wissen, dass sie füreinander da sind, jetzt gerade und auch noch in zwanzig Jahren. Klar, kannst du jetzt fragen: Marie? Wer ist das? Und was hat das mit mir zu tun? Aber: Wenn du mal verliebt warst, hör dir das an.

AnnenMayKantereit „Schlagschatten“Tour 2019:

31.01.2019: Mannheim, Alte Feuerwache

01.02.2019: Ludwigsburg, Scala

02.02.2019: Bern, Dachstock

04.02.2019: Wien, Porgy & Bess

05.02.2019: München, Freiheiz

06.02.2019: Erlangen, E-Werk Kulturzentrum/ Clubbühne

08.02.2019: Dresden, Beatpol

09.02.2019: Cottbus, Glad House

11.02.2019: Berlin, Heimathafen Neukölln

12.02.2019: Hamburg, Mojo Club

13.02.2019: Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

15.02.2019: Bielefeld, Forum

16.02.2019: Göttingen, Musa

17.02.2019: Essen, Zeche Carl

18.02.2019: Köln, Gloria

15.03.2019: Hamburg, Sporthalle

16.03.2019: Hannover, TUI Arena

17.03.2019: Leipzig, Arena

19.03.2019: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.03.2019: Münster, Halle Münsterland

22.03.2019: Zürich, Samsung Hall

23.03.2019: Bamberg, Brose Arena

26.03.2019: Köln, Palladium

27.03.2019: Köln, Palladium

29.03.2019: Stuttgart, Porsche Arena

30.03.2019: München, Zenith

05.04.2019: Graz, Helmut List Halle

06.04.2019: Innsbruck, Dogana

09.04.2019: Trier, Arena

10.04.2019: Frankfurt, Festhalle

12.04.2019: Berlin, Max-Schmeling-Halle

13.04.2019: Erfurt, Messe

24.05.2019: Wien, Arena Open-Air

25.05.2019: Wien, Arena Open-Air

annenmaykantereit.com