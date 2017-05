ARCADE FIRE kommen nach Köln und Berlin

1 Mai 2017 No Comment

Die vielfach gefeierte und von David Bowie himself beklatschte und unterstütze Band aus Kanada ARCADE Fire, touren seit dem Februar diesen Jahres durch Europa und geben sich in Deutschland für 2 Open-Air Shows die Ehre. – Am 16 Juni im Kölner Tanzbrunnen und am 02 Juli auf der Berliner Kindl-Bühne Wuhlheide.

Wenn man denn so will, lässt sich der Stil der Band irgendwo zwischen Artrock, Indie und Folk einordnen, doch weist die Band eine eindeutige Kategorisierung von sich und bricht ihre eigenen Stilmittel immer wieder aufs Neue auf. 2013 erschien ihr letztes Album REFLEKTOR, insofern dürfte durchaus damit zu rechnen sein, dass sie zu diesen Auftritten bereits ein neues Album zu präsentieren haben. Einen neuen Song namens I GIVE YOU POWER stellten sie bereits einen Tag vor Donald Trumps Amteinführung vor.

Wir sind auf weiteres gespannt, wenn die, laut Chris Martin (Coldplay) „beste Band der Welt“ an Rhein und Spree musizieren wird. Arcade Fire tourten weltweit, bespielten mehrfach Europa, Australien und Amerika und festigten mit Headliner Shows beim Glastonbury bis hin zum Coachella ihren Ruf, „eine der besten Livebands der Welt“ (Daily Telegraph) zu sein.

Deutschland-Konzerte 2017

Freitag – 16. Juni 2017 – Köln, Tanzbrunnen, Einlass: 18:00 Uhr

Sonntag – 02. Juli 2017 – Berlin, Kindl-Bühne Wuhlheide, Einlass: 17:30 Uhr