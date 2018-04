ARCTIC MONKEYS „Tranquility Base Hotel & Casino“

6 April 2018 No Comment

Die ARCTIC MONKEYS melden sich mit ihrem sechsten Studioalbum zurück. „Tranquility Base Hotel & Casino“ erscheint am Freitag, den 11. Mai 2018. Produziert wurde das Album von James Ford und Alex Turner, aufgenommen wurde es in Los Angeles, Paris und London. „Tranquility Base Hotel & Casino“ folgt auf das 2013 erschienene Album ‘AM’ und demonstriert eindrucksvoll, dass die Band mit jedem Album neues musikalisches Terrain erforschen will. Das Album ist in einer exklusiven Auflage aus silbernem Vinyl mit Klappcover, Songtexten und einem Fotobooklet direkt über den Webshop der Band erhältlich: AM Store. Außerdem wird das Album auf CD, Vinyl und digital angeboten.

„Tranquility Base Hotel & Casino“ tracklisting:

01 Star Treatment

02 One Point Perspective

03 American Sports

04 Tranquility Base Hotel & Casino

05 Golden Trunks

06 Four Out Of Five

07 The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

08 Science Fiction

09 She Looks Like Fun

10 Batphone

11 The Ultracheese

Arctic Monkeys – live

22.05.18 – Columbiahalle (Berlin) – [ausverkauft]

23.05.18 – Columbiahalle (Berlin) – [ausverkauft]

26.06.18 – Mitsubishi Electric Halle (Düsseldorf) – [ausverkauft]

22.-24.06.18 – Hurricane Festival (Scheeßel)

22.-24.06.18 – Southside Festival (Neuhausen ob Eck)