ARCTIC MONKEYS kündigen zwei Deutschlandkonzerte an

5 März 2018 No Comment

Nachdem sie bereits als Headliner für einige der renommiertesten europäischen Festivals bestätigt wurden, u.a. Primavera, Best Kept Secret, Rock Werchter, Oya, Way Out West, Flow Festival, Sziget sowie Hurricane- und Southside-Festival, haben die Arctic Monkeys nun zwei weitere Deutschlandkonzerte angekündigt.

ARCTIC MONKEYS – live

22. Mai 2018 Berlin – Columbiahalle

26. Juni 2018 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 09. März 2018, um 10:00 Uhr über die Bandwebsite http://arcticmonkeys.com/

Als Support wird Cameron Avery die Konzerte begleiten.