Neues ARRESTED DENIAL Album „Frei.Tal“

Die zweite Platte ist immer die schwerste… Deswegen haben sich die Punkrocker Arrested Denial aus Hamburg auch gleich so lange dafür Zeit genommen, dass wohl der eine oder andere denken könnte, es müsste schon ihr dritter Longplayer sein. Streng genommen ist er das auch, wenn man die immer noch frei im Netz verfügbare EP „Church On Friday“ von 2010 mitrechnet. Nun kam das neue Album am 22. Juli 2017 über Mad Butcher Records in die Läden.

„Frei.Tal“ heißt das 12 Songs umfassende Werk und geht einige Schritte weiter auf dem Weg, den Arrested Denial mit ihrer ersten offiziellen LP „Our Best Record So Far“ 2013 inhaltlich eingeschlagen haben: Einen Schritt weiter in Richtung melancholischer Hymnen und des kritischen Blicks auf das eigene Leben, aber auch einen Schritt weiter in Richtung klarer Kante gegen alles, was sich in jüngster Zeit unter dem Banner des besorgten Bürgers zusammengerottet hat. Gegen Homophobie, Nationalismus und religiösen Fanatismus hilft manchmal nur noch der Hass auf den Hass. Konsequenterweise sind auch die englischen Texte gewichen, eindeutige Aussagen lassen sich auf gut Deutsch nun mal am besten formulieren.

Musikalisch hält man an der bewährten Mischung aus Punkrock mit kratzigen Vocals und dennoch harmonischen Melodien fest. Für die zuweilen vertretenen Offbeat-Passagen hat man sich einmal mehr Trompeter Ulf von Rantanplan als Gastmusiker mit ins Boot geholt. Weitere Unterstützung kommt von Hajo, seines Zeichens Sänger der Oi-Melz, der bei der Uptempo-Nummer „Stillstand“ Zweitgesang beisteuert. Die Aufnahmen für das Album fanden wieder vollständig in Eigenregie im Proberaum von Arrested Denial in Hamburg statt, gemischt wurde diesmal jedoch von Uli Wortmann in den Farida Studios in Osterholz-Scharmbeck und gemastert in Hannover von Lennart Jeschke im studioexport.

Kurz vor Veröffentlichung der Platte waren Arrested Denial im Juni auf zweiwöchiger Tour in China unterwegs. Unter anderem spielten die Hamburger in Peking, Shanghai und Hongkong. Nach einer Reise über den Balkan 2013 war es die zweite große Auslandstour der Band, bevor im Anschluss wieder etliche Deutschland-Konzerte bei Festivals wie dem Festivalkult und Clubshows auf dem Programm stehen. Die Record Release Party fand am 22.07. im Hamburger Hafenklang mit Die Shitlers und 2nd Class Substitutes statt. Auf dem neuen Shitlers-Album „This Is Bochum, Not L.A.“ sind Valentin und Timo von Arrested Denial bei den Songs „Weiße Touristen mit Geld“ und „Bierbong“ als Gastsänger zu hören.

Arrested Denial wurden 2009 in Hamburg gegründet, die Kritiken zur ersten Platte „Our Best Record So Far“ in Fanzines wie Ox, Plastic Bomb und vielen Online-Portalen fielen durchweg gut bis überschwänglich aus. Sammy von den Broilers in einem Interview auf laut.de dazu: „Ganz fettes Zeugs. Die klingen wie eine deutsche Version von Rancid.“ Im Dezember 2013 veröffentlichten die Hamburger eine Split 7″ mit den serbischen Streetpunkern The Bayonets. Arrested Denial haben in den letzten Jahren zahlreiche Shows gespielt, unter anderem 2015 auf persönliche Einladung der Broilers auf deren Noir-Tour, sowie mit Bands wie den Adolescents, Los Fastidios, The Real McKenzies, Rantanplan, Toxoplasma, Loikämie, Dritte Wahl, Menace, The Oppressed oder den Street Dogs.

arresteddenial.de