ASH – „Teenage Wildlife: 25 Years“ Release / Video / Tour

4 November 2019 No Comment

Die Brit-Rocker ASH kündigen mit „Teenage Wildlife – 25 years of ASH“ ein umfangreiches Best-Of Release für den 14.02.2020 auf BMG an.

Das Doppel-Album enthält Material aus 25 Jahren Bandgeschichte und wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, das special „3 CD-Set“ erhält zudem 19 Raritäten mit u.a. Cover-Versionen von „Everybody’s Happy Nowadays“ von The Buzzcocks (featuring Coldplay’s Chris Martin) und den Undertones Klassiker Teenage Kicks .

Darüber hinaus enthält die Compilation mit „Darkest Hour Of The Night“ einen brandneuen Track, sowie eine neu gemasterte Version von „Jack Names The Planets“ (das Original befindet sich auf dem Debüt-Mini-Album von 1994), zu dem ein neues Video online steht:

Live werden ASH die Veröffentlichung kommendes Jahr in folgenden Städten feiern:

„Teenage Wildlife – 25 years of ASH“ Live:

23.02.2020: Frankfurt, Das Bett

25.02.2020: Stuttgart, Universum

26.02.2020: Köln, Gebäude 9

28.02.2020: Zürich (CH), Mascotte

01.03.2020: München, Strom

05.03.2020: Berlin, Bi Nuu

14.03.2020: Hamburg, Knust

———————

„Teenage Wildlife – 25 years of ASH“ – Trackliste:

2 LP standard / 2 LP Lenticular release:

Side A:

A Life Less Ordinary

Arcadia

Darkest Hour Of The Night

Kung Fu

Cocoon

You Can’t Have It All

Side B:

Girl From Mars

Wild Surf

Shining Light

Star-Crossed

Buzzkill

Goldfinger

Side C

Burn Baby Burn

Dare To Dream

Annabel

Machinery

Sometimes

Side D

Oh Yeah

Angel Interceptor

Jesus Says

Orpheus

Jack Names The Planets

———————

2 CD Standard release + Lenticular 3 CD inc Rarities collection **

Disc 1:

A Life Less Ordinary

Arcadia

Darkest Hour Of The Night

Kung Fu

Cocoon

You Can’t Have It All

Girl From Mars

All That I Have Left

Wild Surf

Binary

Uncle Pat

Shining Light

Star-Crossed

Buzzkill

Return Of White Rabbit

Goldfinger

Envy

Sometimes

Coming Around Again

Disc 2:

Burn Baby Burn

Dare To Dream

Annabel

Clones

Machinery

Oh Yeah

Projects

Confessions In The Pool

True Love 1980

Angel interceptor

Jesus Says

Petrol

End Of The World

Orpheus

Walking Barefoot

Jack Names The Planets

Twilight Of The Innocents

Disc 3:**

Here Comes The Music

Spellbound

Teenage Wildlife

I Shall Not Die

Skullful Of Sulphur

Teenage kicks

T.Rex

Waterfall

Saskia

Seventh Circle

Everybody’s Happy Nowadays

Chinese New Year

Wasted On You

Comet Tempel 1

Heroin, Vodka, White Noise

New Tattoo

When I’m Tired

Tinseltown



Pressetext von Starkult.

Foto: Scarlet Page