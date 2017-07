BABY DRIVER – Ab 27.07. im Kino

15 Juli 2017 No Comment

BABY DRIVER ist der neue Film von Regisseur Edgar Wright („Shaun of the Dead", „Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis") sowie ein rasanter Action-Thriller. Ansel Elgort spielt darin einen jungen talentierten Fluchtwagenfahrer, der seinem Leben als Krimineller entkommen will.

BABY DRIVER handelt von einem talentierten jungen Fluchtwagenfahrer (Ansel Elgort), der sich ganz auf den Beat seiner persönlichen Playlist verlässt, um der Beste in seinem Job zu werden. Als er das Mädchen seiner Träume trifft (Lily James), sieht Baby eine Chance, seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen und einen sauberen Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er gezwungen wird, für einen Gangsterboss (Kevin Spacey) zu arbeiten und ein zum Scheitern verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine Liebe und seine Freiheit gefährdet, muss er für seine Handlungen geradestehen.

