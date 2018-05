BAD MANNERS live in Köln

14 Mai 2018 No Comment



BAD MANNERS & SUPPORT @ GEBÄUDE 9 – KÖLN

FR. 22.06.2018 – 20.00H BEGINN / EINLASS 19.30H

_Einzige deutsche Clubshow!_

Spricht man über Ska, so kommt man an den Bad Manners nicht vorbei. Bereits 1976 gegründet, prägte die britische Band um den charismatischen Sänger Buster Bloodvessel die Ska, 2Tone und OI – Szene weltweit. Mit Hits wie „My Lollipop Girl“, „Lip Up Fatty“ oder „Special Brew“ machten sie sich unsterblich.

Im Anschluss gibts vor Ort die Freedom Sounds Club Night mit der Freedom Sounds DJ Crew. Bierchen!!! Tickets an allen bek. VVK-Stellen / www.eventim.de sowie am günstigsten bei Underdog Records.