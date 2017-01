BÄNGKS – Mirror

2 Januar 2017 No Comment

Eingängig und doch vielschichtig zu sein, ist für jede Band eine große Herausforderung. BÄNGKS aus Solingen sind dieser Herausforderung gewachsen. Mit „Mirror“ veröffentlicht das Quartett eine absolut hörenswerte EP auf dem Qualitätsgaranten lala Schallplatten. Als Hörer darf man vier Indie-Songs mit angenehmen Dreck zwischen den knackigen Riffs und drei externe Remixe genießen. Die handgemachte Energie des KAIZERS ORCHESTRA trifft hier auf souveränes Songwriting a la BLACKMAIL. Pianos werden bei BÄNGKS nicht nur als idyllische Teppiche genutzt, sondern die Tasten hart angeschlagen. Solch authentisch cooler Indie-Rock ist sonst eher aus Skandinavien oder der ehemaligen EU-Insel Großbritannien zu vernehmen. THE CURE-Gitarrensounds im Hintergrund, kurze Funk-Rhythmus-Einlagen und ein wenig OASIS´sche Schnoddrigkeit im Gesang runden das bunte Gesamtbild ab.

Der mehrstimmige Gesang trägt durch wiedererkennbare Melodiebögen, die bei aller Fülle nicht in Zuckersüße versinken, sondern genug Platz für vielschichtigere Emotionen lassen. Das Songwriting hält Wendungen, B-Teile und Breaks parat. Die Produktion ist rund, kraftvoll und jedes Instrument findet im Mix seinen angebrachten Platz. Objektiv stimmt also alles. Und subjektiv auch! Direkt wird die kurze EP noch einmal aufgelegt. Auf einer EP mit vier Tracks kann man mehr falsch machen, als so mancher glauben mag. Nur ein durchschnittlicher bis schlechter Song reißt den Gesamteindruck unweigerlich in den Abgrund der negativen Kritik. BÄNGKS, keine Angst!

Nach ihrem self-titled DIY-Album von 2013 haben BÄNGKS hier eine starke EP aufgenommen, die zu einer der vielversprechenden Veröffentlichungen des noch sehr jungen Musikjahres 2017 gehört. Die Musik von BÄNGKS ist tanzbar, klug, emotional und handwerklich astrein. Die Formation gibt es bereits seit sechs Jahren. Hier hätte ich mehr Veröffentlichungen erwartet, aber die Band nimmt sich ganz offensichtlich Zeit für ihre Musik. Und diese Akribie lohnt. Wunderbare EP, meine Herren! Persönlicher Favorit ist der Track „Passing Lines“. Ein interessantes Piano-Lick stolpert durch den Song (ist das schon Jazz?) und der Gesang schreit „I will survive!“, ohne dabei kitschig oder pathetisch zu wirken.

Die drei Remix-Versionen sind dann elektronische Interpretationen, die irgendwo zwischen MODERAT, Dubstep und klassischerem Elektro wandern. Oft sind Remixe lieblose Lückenfüller auf Platten – so mein Eindruck. Doch die Versionen von Loopcut, Nicolas Stefan und Julian fügen eine weitere Facette zu dem BÄNGKS-Sound hinzu, ergeben eigene Stücke und sind allesamt hörbare Teile der EP und nicht bloß lästiges Beiwerk zum skippen.

Bewertung: 5 von 6

VÖ: 13. Januar 2017

Label: lala Schallplatten/Broken Silence

Format: 12″ Vinyl/ Digital

Mehr Infos:

facebook.com/baengks

Tracklist „Mirror“:

01. Hands Down

02. Down The Sea

03. All My Life

04. Passing Lines

05. Passing Lines (Loopcut RMX)

06. Passing Lines (Nicolas Stefan RMX)

07. Down The Sea (Julian RMX)