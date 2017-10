BIG CITY STOMP – Am 10.11. in Düsseldorf

20 Oktober 2017 No Comment

Im November empfängt die Düsseldorfer Partyreihe den legendären JOHNNY TROUBLE zu seiner exklusiven NRW-Show. Feinste Rockabilly und Country-Tunes der Schwaben haben den Rock’n’Roll Keller des Cube schon einmal zum Kochen gebracht.

Und so geht es im Anschluss auch musikalisch vom Plattenteller weiter. Chef-Deejay DANYELL und sein Gast STEPHAN UMBACH (Frankfurter R’n’R-Urgestein) hauen beim Record Hop nur das Beste raus, was in Sachen Rockabilly, R’n’B und Early Soul je auf 7-inch gepresst wurde. Einlass ist wie immer 21.00 Uhr.

BIG CITY STOMP The 50s & 60s Shakeout!

Live on Stage: JOHNNY TROUBLE

Date: 10. November 2017 | Einlass: 21 Uhr

Cube, Mertensgasse 8, 40213 Düsseldorf (Altstadt)

Info: facebook.com