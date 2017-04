BIG CITY STOMP – Am 28.04. in Düsseldorf

6 April 2017 No Comment

Die Party-Reihe BIG CITY STOMP, die am 28. April wieder in Düsseldorf stattfindet, besinnt sich in dieser Ausgabe auf heimische Talente. An diesem Abend gibt es nichts Geringeres als die 25 Jahre Anniversary-Show der Düsseldorfer Rockabilly/Teddy-Boy-Institution BLACK RAVEN im Gewölbekeller des Cube zu sehen. Tickets gibt’s dieses Mal bereits im Vorverkauf.

Im Anschluss findet die ebenso beliebte Aftershow-Party statt, wo DJ DANYELL und Gast DJ DALE DELUXE from the UK (THE CAEZARS) eine tanzbare Mischung aus 50`s R`n`R/Rockabilly, 60s British R`n`R, Wild R`n`B, Early Soul & Popcorn auflegen. Wie immer Straight Original 45’s.

BIG CITY STOMP

Wo: Cube, Düsseldorf (Mertensgasse 8)

Wann: 28.04.2017 Einlass: 21 Uhr

Live on Stage: BLACK RAVEN

Tickets im VVK: blackraven.de/shop

Info: facebook.com