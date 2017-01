BIG CITY STOMP – Presents: COLE SLAW CLUB am 17.02. in Düsseldorf

24 Januar 2017 No Comment

Der BIG CITY STOMP präsentiert eine weitere Kult-Veranstaltung: THE COLE SLAW CLUB. Die legendäre Hamburger R’n’B- und Ska-Revue, sonst beheimatet im Komet inmitten von St. Pauli, erstmals in Düsseldorf. Wie immer im Cube in der Altstadt bringen Euch dieses Mal exklusiv die feinsten tunes aus R’n’B, Soul, Popcorn, Ska und Early Reggae auf 2 Floors zum Tanzen!

Am Freitag, 17. Februar schmeißen sieben Deejays – „The One & Only“ BASTER, RUDI GETSMART, JEAN CHANSON, BIG CITY STOMP Resident DJ DANYELL & Special Guest VIVA LA JONAS, DON CORNEL & FRANK UPSETTER – das Beste der 50s und 60s von Memphis bis Kingston auf den Plattenteller. Auf alle Gäste wartet zudem eine kleine Überraschung und besondere Goodies für die Early Birds sowie eine COLE SLAW CLUB Bowle.

BIG CITY STOMP presents: ‚THE COLE SLAW CLUB One night in Düsseldorf!‘

Wo: Düsseldorf, Das Cube (Mertensgasse 8, Altstadt)

Wann: 17.02.2017 | Einlass: 21.30 Uhr | Beginn: 22.00 Uhr

