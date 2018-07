BIG CITY STOMP – Summer Shakeout in Düsseldorf

8 Juli 2018 No Comment

Nach mittlerweile drei schönen Sommerpartys geht es auch dieses Jahr beim BIG CITY STOMP in Düsseldorf sommerlich beschwingt zu. Gefeiert wird am Freitag, den 13.07.18 drinnen und draußen zu heißer Musik und kühlen Drinks. Als Special Guest DJ wird kein Geringerer als The „One And Only“ BASTER (COLE SLAW CLUB Hamburg) am Start sein. Wie immer gilt: Wer im Tropical Outfit erscheint (Hawaii Hemd, Früchtekleid etc.), bekommt einen selbstgemachten „SUMMER BREEZE SHOT“ umsonst. Es werden passend zum Abend natürlich auch so einige „Summer Themed“ Songs gespielt.

BIG CITY STOMP – The 50s & 60s Summer Shakeout!

RECORD HOP ALL NIGHT LONG! Deejays DANYELL & Guest DJ The „One & Only“ BASTER (COLE SLAW CLUB Hamburg) spinning 50s & 60s R`n`B, Soul, Popcorn, R`n`R & Rockabilly, Surf & Early Ska! Original 45rpm Service!

Wo: CUBE Mertensgasse 8 | 40213 Düsseldorf-Altstadt

Wann: 13.07.2018 |21 Uhr

Eintritt frei (für alle Gäste, die bis 23:30 Uhr erscheinen!)

