BIG CITY STOMP – THE SATELLITERS Live in Düsseldorf

THE SATELLITERS feiern dieses Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum und spielen beim BIG CITY STOMP am 28.09. eine exklusive NRW-Show für das Jahr 2018. Seit 1993 sind die 60s-Garage Beat-Ikonen nun schon unterwegs und begeistern immer wieder die Konzertbesucher auf internationalen Bühnen und auch in heimischen Gefilden.

Beeinflusst von Bands wie z.B. THE SONICS, THE SEEDS und THE REMAINS, hat die Band nach unzähligen LP & 45 rpm Releases ihren eigenen druckvollen 60s-Garage-Sound entwickelt. Großen Wert legt sie dabei auf Original-Equipment aus den Sechzigern sowohl für Studioaufnahmen als auch live. Let`s Get Fuzzy & Wild! Im Anschluss an das Konzert gint es den beliebten Record Hop mit denDeejays DANYELL & Guest DJ TRAXMAN (SOUNDFLAT RECORDS) und einer wilden Mischung aus 60s Garage, Wild R`n`B, Early Soul, Popcorn & 50`s R`n`R.

BIG CITY STOMP – Live on Stage THE SATELLITERS

Wo: Düsseldorf Cube | Mertensgasse 8

Wann: 28.09.2018 Einlass: ab 21.00 Uhr

Info: facebook.com/event