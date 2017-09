BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB „Wrong Creatures“ Album im Januar

12 September 2017 No Comment

Vier Jahre nach dem letzten Studioalbum “Specter At The Feast“ melden sich BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB zurück! “Wrong Creatures” erscheint am 12.01.2018 via Abstract Dragon. Im November ist das Trio auf Tour.

Mit “Wrong Creatures” präsentieren Peter Hayes, Robert Levon Been und Leah Shapiro ihren neuesten musikalischen Streich, welcher das von Fans und Kritikern gefeierte 2013er Studioalbum “Specter At The Feast” ablöst.

Die Arbeit an dem neuen Material begann im Sommer 2015, als Leah sich gerade von einer lebensnotwendigen Gehirnoperation erholt hatte. Kurz nach Ende der letzten Tour wurde bei ihr eine seltene Funktionsstörung namens Chiari-Malformation diagnostiziert, während Robert und Peter feststellten, dass das intensive Touren sich langsam auch auf die Psyche der Band ausschlägt:

“It’s a crazy making machine, it can chew you up good, I mean we literally toured ‘till the wheels came off and Leah’s brain literally started leaking out of her head”, so Robert. “I know I’ve battled on and off with mental depression, and Pete’s head never came with any proper instructions.”

Die drei waren also gezwungen eine Auszeit zu nehmen, um etwas Abstand von der Black Rebel Motorcycle Club-Maschinerie zu gewinnen. Hoch motiviert ging es danach aber direkt mit ersten Songideen in ihr Studio in North Hollywood, das sie liebevoll “The Bunker” nennen. Zusammen mit Produzent Nick Launay (Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire, Nick Cave & The Bad Seeds) setzten sie sich dann an die Arbeit, dessen Resultat nun “Wrong Creatures“ darstellt.

”Little Thing Gone Wild“ ist der erste Vorbote des neuen Albums und zeigt wo die musikalische Reise hingehen wird. Der Kosmos von Black Rebel Motorcycle Club bleibt dreckig, wild und aufregend. Doch nicht nur mit großen Riffs und schweren Bässen deutet der Track an, was uns auf „Wrong Creatues” erwarten wird, er ist tatsächlich auch der Song, der die Inspiration zum Albumtitel gegeben hat. Da heißt es nämlich: “Lord you hear me loud into my soul speaker, why won’t you let me out, you’ve got the wrong creature.“

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB live 2017:

25.11. Hamburg, Große Freiheit

26.11. Berlin, Columbiahalle

27.11. Köln, Live Music Hall

28.11. München, Tonhalle

03.12. Wien, Arena

blackrebelmotorcycleclub.com

facebook.com/BRMCOfficial