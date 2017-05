BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB auf Deutschlandtour

9 Mai 2017 No Comment

Ziemlich lange war es still um den Black Rebel Motorcycle Club. Aber im Herbst 2017 ist es endlich wieder an der Zeit, die Lederjacken zu fetten, Pomade ins Haar zu schmieren und sich dem dreckigen, fetten Gitarren-Sound von Peter Hayes, Robert Levon Been und Leah Shapiro hinzugeben. Dann ist das Trio nämlich auf Tour durch Deutschland – mit einem brandneuen Album im Gepäck.



Viel ist über das neue Album bisher noch nicht durchgesickert. Kein Wunder, die drei Rebellen aus San Francisco sind ja auch aktuell im Studio mit dem Einspielen von eben diesem beschäftigt. Es gibt wahrscheinlich einfach noch nicht so richtig viel, was da durchsickern könnte. Wären da nicht die „Leaks“, die der B.R.M.C. über seine eigene Website verbreitet. Dort finden sich nämlich exklusive (und leider sehr kurze) Einblicke in die momentan laufende Studioarbeit.

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB Live 2017

25.11.2017 Hamburg, Große Freiheit 36

26.11.2017 Berlin, Columbiahalle

27.11.2017 Köln, Live Music Hall

28.11.2017 München, TonHalle

VVK-Start am 10.05.2017 bei eventim.de.

Ticketpreis: 28,- Euro zzgl. Gebühren.

blackrebelmotorcycleclub.com

facebook.com/BRMCOfficial