BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB – Köln, LMH, 27.11.2017

28 November 2017

Vier Jahre nach dem letzten Studioalbum “Specter At The Feast“ melden sich BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB mit dem neuen Album “Wrong Creatures” (12.01.2018) zurück. Auf ihrer Europatournee im November präsentierte das schwarze Trio in der Kölner Live Music Hall fünf neue Songs daraus, dazu fast 20 alte Tracks, das Bob Dylan Cover „Visions of Johanna“ und als obligatorischer Höhepunkt „Whatever Happened to My Rock ’n‘ Roll (Punk Song)“.

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB “Wrong Creatures” Tour 2017:

25.11. Hamburg, Große Freiheit

26.11. Berlin, Columbiahalle

27.11. Köln, Live Music Hall

28.11. München, Tonhalle

03.12. Wien, Arena