BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB – Live in Düsseldorf

„Mir gefällt dieser Zustand, in dem die Musik völlig von dir Besitz ergreift und anfängt, für sich selbst zu sprechen“, sagte BRMC-Gitarrist Peter Hayes kürzlich in einem Interview zum achten Studioalbum seiner Band. Eine Aussage, deren Wahrheit man auf „Wrong Creatures“ hören und spüren kann.

Da funktioniert jeder Song wie ein Rock-Mantra, das nur dazu geschrieben wurde, um das Publikum tiefer in den Bühnennebel zu ziehen. Und Kracher wie „Haunt“ oder „Little Things Gone Wild“ wirken so organisch und wuchtig, als hätten sie tatsächlich von Robert Levon Been, Peter Hayes und Leah Shapiro Besitz ergriffen.

Schon kurz vor der Veröffentlichung des Albums spielten Black Rebel Motorcycle Club ein paar Clubshows (zur Fotogalerie aus Köln), nun werden sie im Sommer zwischen Festivals für weitere Konzerte zurückkehren und erstmals unser geliebtes zakk besuchen:

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

zakk Düsseldorf

Mo 18.06.2018

20 Uhr Einlass 19 Uhr

zakk.de/tickets

Alle BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB Livetermine 2018:

17.06. Mannheim – Maifeld Derby

18.06. Düsseldorf – Zakk

19.06. Leipzig – Werk 2

21.06. Nürnberg – Hirsch

22.-24.06. Hurricane Festival

22.-24.06. Southside Festival

www.blackrebelmotorcycleclub.com