CAGE THE ELEPHANT – Neues Album „Social Cues“

Insgesamt landeten CAGE THE ELEPHANT in ihrer Karriere sieben Billboard Nummer 1-Singles, elf Singles in den Billboard-Top-10, verzeichnen digital mehr als 1,5 Milliarden Streams weltweit und wurden mit einem Grammy ausgezeichnet. Nun erscheint mit „Social Cues“ das mittlerweile fünfte Album der Band aus Kentucky.Letzte Woche veröffentlichte die Band mit „Ready To Let Go“ die erste Single aus dem kommenden Album. Bei dem dazugehörigen Musikvideo führte Leadsänger Matt Shultz selbst Regie.

Der Großteil der Songs auf „Social Cues“ entstand, als die Beziehung von Sänger Matt Shultz in die Brüche ging. Um diese so schwierige Erfahrung zu verarbeiten, lotete er die verborgenen Tiefen seiner Seele aus und erschuf Charaktere, um die unterschiedlichen Teile seiner persönlichen Geschichte zu erzählen. „Social Cues“ erscheint am 05. April 2019 via RCA / Sony Music, dann wissen wir mehr.

www.facebook.com/cagetheelephant/

Bandfoto: Neil Krug

Pressetext: Check Your Head