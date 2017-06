12 Juni 2017 No Comment

Sommer, Sonne, Sonnenschein, den Chiemsee vor der Nase, die Berge im Rücken – dafür steht der Chiemsee Summer. Vier Tage Party, Liebe, Coolness und Freiheit – Hip Hop, Rock und Elektro verschmelzen zu der genialsten Musikvielfalt der Republik. Mehr Sommer geht nicht, mehr Festival gibt’s nicht!

CHIEMSEE SUMMER Festival 2017

Datum: 16.-19.08.17

Line-Up: Casper, Billy Talent, The Offspring, Biffy Clyro, Beginner, Scooter, Clueso, SDP, Wanda, Jennifer Rostock, 257ers, Kontra K, Royal Republic, SSIO, Irie Révoltés, Feine Sahne Fischfilet, Frittenbude, Antilopen Gang, Zebrahead, Less Than Jake, OK Kid, Ohrbooten, Turbostaat, Heisskalt, Mad Caddies, Django 3000, Fiva x JRBB, SXTN, Schmutzki, Deaf Havana, Neonschwarz, Drunken Masters, Tonbandgerät, Radio Havanna, Ace Tee & Kwam.E, The Lytics, The Tips, Heischneida, Grup Huub

Preise: Super-Ticket (ohne Camping) 129 Euro

www.chiemsee-summer.de

CHIEMSEE SUMMER Festival 2017 Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Fanpakete, je mit T-Shirt, Beutel und CD!

Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit Betreff „CS17″,

eurem Namen und eurer Anschrift bis zum

10. Juli 2017 an gewinnspiel(at)triggerfish.de.

