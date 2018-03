CITY LIGHT THIEF – Drittes Album & Tourdates

28 März 2018 No Comment

CITY LIGHT THIEF haben ihr drittes Album fertiggestellt. Bevor die erste LP der Post-Hardcore Band seit 2013 bei Midsummer Records erscheint, stellen die Kölner einige der neuen Songs diese Woche live auf Tour vor.

Wie das neue Album heißt und wann genau es erscheint, lassen CITY LIGHT THIEF zwar noch nicht wissen, jedoch verspricht die Band, schon bald mehr zu verraten. Interessierte Hörer können sich unter www.citylightthief.de/lp3 für einen Mailverteiler anmelden, über den Neuigkeiten zum Album noch vor den üblichen Social Media Posts kommuniziert werden. Ab diesen Freitag sind CITY LIGHT THIEF auf kleiner Tour um einige der neuen Songs auszuprobieren.

CITY LIGHT THIEF – Live 2018

30.03. Hamburg, Astra Stube

31.03. Berlin, Badehaus

01.04. Jena, Café Wagner

02.04. Halle, Reil78

03.04. Leipzig, Atari

21.04. Köln, Underdog Record Store (Unplugged beim Record Store Day)

04.05. Köln, Artheater

07.07. Halver, Hardcore Help Foundation Summerfest

Zuletzt war im September 2017 eine 7″ Single mit den zwei neuen Songs „Death Trip“ und „Trickster“ bei Midsummer Records erschienen. Beide Songs werden auch auf dem dritten Album der Band zu finden sein. Hier könnt ihr die Songs streamen:

CITY LIGHT THIEF sind seit 2009 aktiv und haben bereits zwei Alben („Laviin“ 2011, „Vacilando“ 2013) sowie zwei EPs („The Music of Chance“ 2012, „Shame“ 2015) veröffentlicht. Nach Supporttouren mit absoluten Szenegrößen wie Thursday oder Taking Back Sunday, sowie Shows in Finnland, England und Frankreich ging die Band außerdem mit Heisskalt auf Tour, und spielte 2016 ihr bisher größtes Headline-Konzert im Gebäude 9 in Köln.

http://www.facebook.com/citylightthief

http://www.city-light-thief.de