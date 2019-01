COLE SLAW CLUB – Am 8. Februar in Düsseldorf

6 Januar 2019 No Comment

Die Düsseldorfer Party-Institution BIG CITY STOMP präsentiert: The Return Of The Original COLE SLAW CLUB From Hamburg 2019!

Auch im Februar 2019 wird das Cube in der Düsseldorf Altstadt wieder auf zwei Floors mit jede Menge Soul, 50s & 60s R`n`B, Ska und Rocksteady durchgeschüttelt. Der legendäre COLE SLAW CLUB aus Hamburg ist zu Gast im Rheinland. Neben Heim-Deejay DANYELL sind die Deejays „The One & Only“ BASTER, RUDI GETSMART, JEAN CHANSON, DON CORNEL & FRANK UPSETTER aus der Hansestadt am Plattenteller zu Gange und bieten das Beste, was auf 45er Vinyl gepresst wurde.

Am 8. Februar heißt es dann wieder: Original 45 rpm Action All Night Long! Dazu besondere Präsente für alle Gäste und COLE SLAW CLUB-Punch.

BIG CITY STOMP präsentiert: COLE SLAW CLUB 2019

Ort: Düsseldorf, The Cube | Mertensgasse 8

Zeit: 8.02.2019 | Einlass: 21.30 Uhr

Info: facebook.com/event