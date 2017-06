triggerfish.de präsentiert: CRAZY TOWN am 19. Juli in Düsseldorf

25 Juni 2017 No Comment

Dank ihres Überhits „Butterfly“ brachten CRAZY TOWN einst den Crossover/New-Metal-Sound ins Popradio und in die Bravo und Sänger Shifty Shellshock spülte das dazugehörige Video in die Träume und vermutlich auch an die Wände zahlreicher Mädchen. Nun gibt es ein Wiedersehen mit dieser Jugendsünde. Am 19. Juli 2017 sind sie in Düsseldorf im Stone zu Gange.



CRAZY TOWN sind das klassische One-Hit-Wonder. Ein Song spülte sie ganz nach oben, danach ging es fast genau so schnell wieder nach unten. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Dass die Band darüberhinaus durchaus ein ernsthafter Vertreter des um die Jahrtausendwende schwer angesagten Genres Corssover/NewMetall war, wird darüber schnell mal vergessen.

Ihr Debütalbum „The Gift of Game“ stieg im Fahrwasser der Radio-Single „Butterfly“ in vielen Nationen in die Top Ten – darunter in den USA und Deutschland. 2002 erschien dann das zweite Album „Darkhorse“. Das Werk klang deutlich härter und radikaler als das noch recht zugängliche Debüt. CRAZY TOWN bewiesen damit viel Mut, sich als Band weiter zu entwickeln – ein Mut, der nicht belohnt wurde. Das Album wie auch die beiden neuen Singles „Drowning“ und „Hurt You So Bad“ spielten nur noch eine Nebenrolle in den Charts.

Die Band aus Hollywood kündigte daraufhin ihren Plattenvertrag, erlebte eine schwere Zeit und löste sich Ende 2003 zunächst auf. In den Jahren danach gab es immer wieder Gerüchte über ein Comeback, die aber erst ab 2014 mit dem neuen Album „The Brimstone Sluggers“ und vermehrten Live-Auftritten real wurden. Jetzt kommen sie auf Eropa-Tour und unter anderem nach Düsseldorf.

triggerfish.de präsentiert:

CRAZY TOWN & Support

Düsseldorf, Stone im Ratinger Hof

Mittwoch, 19.07.2017

Beginn: 20.30 Uhr / Einlass 20 Uhr

Weitere Infos:

http://beerandmusic.de/

https://www.facebook.com/officialcrazytown/