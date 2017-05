CROWBAR & GRIM VAN DOOM live in Düsseldorf

17 Mai 2017 No Comment

CROWBAR & GRIM VAN DOOM @ Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Sa. 20.05.2016 – 20.30h Beginn / Einlass 20.00h

https://www.facebook.com/crowbarmusic/

Die Slugecore-Legende Crowbar CROWBAR meldeten sich 2014 mit dem neuem Album „Symmetry In Black“ zurück. Jetzt sind sie damit live auf Deutschlandtour. Crowbar wurden 1989 in New Orleans, Louisiana (NOLA) unter dem Namen The Slugs gegründet. Das erste Album „Obedience Thru Suffering“ wurde 1992 auf dem Grind-Core-Label veröffentlicht und fand auch in Europa erste Beachtung. Crowbar waren in der Folgezeit Pioniere ihres auch Sludge genannten Stils, der extrem harte Gitarren mit langsamen Doom-Klängen kombinierte, wie sie ähnlich auch bei Candlemass zu hören sind.