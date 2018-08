CURSE – 16.08.2018, Vier Linden Biergarten, Düsseldorf

17 August 2018 No Comment

Nach langer Abstinenz performte CURSE vor ausverkauftem Haus im Vier Linden Biergarten in Düsseldorf.

Da bereits einige Zeit vor dem Konzerttermin keine Tickets mehr zur Verfügung standen, verfolgten an dem Abend einige Fans das Konzert sogar von außerhalb, weiter hinter der Bühne, wo sie aber dennoch dem Konzert lauschen konnten.

Curse lieferte in Topform und bewies einmal mehr, dass er mindestens genau so gut rappen kann, wie in seinem Podcast über Themen zu sprechen, wie MEDITATION, COACHING&LIFE.

Im Vorprogramm legte DJ NST einige besondere Schätze auf den Plattenteller. Für ihn war dieser Abend eines der letzten Highlights in Düsseldorf bevor er demnächst die Stadt verlässt und somit dann leider weniger hier in der Gegend in Erscheinung treten wird. Außerdem waren anwesend: Viva con Aqua und Polabox.

Hier seht ihr unsere Fotos dieses Abends:

