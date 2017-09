DEAF HAVANA – Am 29.11. im zakk Düsseldorf

31 August 2017 No Comment

Mit ihrer jüngsten Platte „All These Countless Nights“ stiegen DEAF HAVANA auf Platz fünf der britischen Charts und auch hierzulande haben die neuen Songs eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe: „Sing“ mit diesem brachialen Riff, „Trigger“, in dem sich Frontmann James Veck-Gilodi selbst so schön bespiegelt, und das hoffnungsvolle „Fever“ setzen den Sound der Jungs aus Norfolk beispielhaft um.

Nachdem schon das Vorgängeralbum „Old Souls“ in die Top Ten rauschte und der Band einen Slot im Vorprogramm ihres Helden Bruce Springsteen sicherte, war das neue Werk der nächste große Erfolg und die erneute Bestätigung, dass DEAF HAVANA mit ihrem Alternative Rock mit Pop-Appeal auf dem richtigen Weg sind. Das zeigte sich auch bei der nahezu ausverkauften Tour der Briten im vergangenen Frühjahr. Aus der ursprünglichen Schülerband aus dem beschaulichen Städtchen King’s Lynn ist eine gereifte, coole und überaus spielfreudige Rockrampensau geworden. Aus genau dieser Lust heraus haben DEAF HAVANA jetzt bestätigt, dass sie im November/Dezember erneut in unsere Hallen kommen werden. Für das Konzert in Düsseldorf verlosen wir weiter unten Tickets!



triggerfish.de präsentiert:

Live: DEAF HAVANA

zakk Club – Düsseldorf

Mi 29.11.2017, 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr

VVK € 18 auf zakk.de

www.deafhavanaofficial.com

www.facebook.com/deafhavana

GEWINNSPIEL

Wir verlosen 2×2 Tickets für das Konzert!

Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit Betreff „DEAF HAVAVA″,

eurem Namen und eurer Anschrift bis zum

10. November 2017 an gewinnspiel(at)triggerfish.de.

Teilnahmebedingungen.