6 April 2017 No Comment

Die DEFTONES kommen für ein paar Shows im Rahmen ihrer Europatour „Gore Tour 2017“ nach Deutschland. Das achte Album „Gore“, im April 2016 erschienen, setzt neue Maßstäbe im Alternativ-Metal Genre und ist bis dato das erfolgreichste ihrer 28 jährigen Bandkarriere. Der letzte Auftritt der Band aus Sacramento/Kalifornien im Juni 2016 im Palladium war schon der Knaller und dieses Mal dürfte es im Kölner E-Werk genauso heiß hergehen. Anspieltipp: „Phantom Bride“ vom Album „Gore“.

„Gore“ stieg in zahllosen Ländern in die Top 10 der Charts, darunter in den USA, aber auch in England, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit bereichern die Deftones ihren bandeigenen Katalog um ein kraftvolles, herausforderndes, aber gleichzeitig überaus erfolgreiches Werk, das wieder einmal neue Maßstäbe im Bereich des druckvollen Rock setzt. Im Anschluss an eine ausgiebige US-Tournee kommen die Deftones im Frühjahr 2017 nach Europa und werden in diesem Rahmen zwischen dem 19. April und dem 1. Mai auch fünf Deutschland-Shows spielen. Die Stationen ihrer Reise sind München, Offenbach, Berlin, Hamburg und Köln.

Ob Alternative Rock, Alternative Metal oder Nu Metal: In diesen Spielarten gelten die Deftones seit 20 Jahren zu den wegweisendsten Kräften der Szene. Jede ihrer Veröffentlichungen brachte enorme, stilistische Fortschritte. In der Rolle als Rock-Pioniere stiegen sie zu einer der erfolgreichsten US-Bands auf. Weit über zehn Millionen verkaufte Longplayer, drei Platin- und fünf Gold-Auszeichnungen sowie ein Grammy zählen zu ihrer Bilanz.

DEFTONES „Gore Tour 2017“

Support: SKYHARBOR

Mi. 19.04.17 München, Zenith

So. 23.04.17 Offenbach, Stadthalle

Do. 27.04.17 Berlin, Velodrom

Fr. 28.04.17 Hamburg, Sporthalle

Mo. 01.05.17 Köln, E-Werk (verlegt von Palladium)

Ticketmaster Pre-Sale: Mi., 26.10.2016, 10:00 Uhr (48 Stunden)

www.ticketmaster.de

www.eventim.de