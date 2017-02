DEN STERNEN SO NAH ab 9. Februar im Kino

1 Februar 2017 No Comment

Am 9. Februar 2017 startet mit DEN STERNEN SO NAH ist spannendes Roadmovie mit einer zu Herzen gehenden Lovestory in den deutschen Kinos. Unter der Regie von Regisseur Peter Chelsom avancieren der äußerst sensibel agierende Asa Butterfield und die bezaubernde Britt Robertson zum neuen Teenager-Traumpaar, das alle Regeln bricht und selbst die unmöglichsten Hindernisse überwindet.

Zur Story: Vor 16 Jahren kam er während einer Mars-Expedition als Kind einer Astronautin zur Welt. Seine Mutter starb bei der Geburt, und er lebt seitdem auf dem roten Planeten. Schon lange aber träumt er davon, endlich zur Erde zu fliegen, um endlich das wirkliche Leben kennen zu lernen – und natürlich Tulsa, das Mädchen aus Colorado, die ihm, ebenso einsam wie er, so vertraut und verbunden scheint.

Die Ärzte befürchten zwar, dass sein Körper der Erdatmosphäre nicht gewachsen sein könnte. Aber Gardners Neugier und Freiheitsdrang sind größer als alle Bedenken. Endlich auf der Erde angekommen, macht er sich bei erster Gelegenheit aus dem Staub, um zusammen mit Tulsa den Trip seines Lebens zu unternehmen – und um seinen Vater zu finden…

DEN STERNEN SO NAH (OT: THE SPACE BETWEEN US)

Kinostart: 09. Februar 2017

Regie: Peter Chelsom (HECTORS REISE ODER DIE SUCHE NACH DEM GLÜCK / HANNAH MONTANA: DER FILM)

Darsteller: Asa Butterfield (DIE INSEL DER BESONDEREN KINDER; ENDER’S GAME; HUGO CABRET), Gary Oldman (PLANET DER AFFEN: REVOLUTION; ROBOCOP; THE DARK KNIGHT RISES), Britt Robertson (A WORLD BEYOND; KEIN ORT OHNE DICH; UNDER THE DOME), Carla Gugino (SAN ANDREAS; HAPPY NEW YEAR) u.v.a.

