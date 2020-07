Der Plot Single – Da warten

10 Juli 2020 No Comment

Heute erscheint mit „Da warten“ die vierte Single aus dem neuen Album „Biedermann & Brandstifter“ von DER PLOT. Eingebettet in den politischen Kosmos des Albums sprechen die beiden Rapper Elmäx und CONNY über das Positionieren gegen Verschwörungstheorien, rassistische Polizeigewalt, rechten Terror und rechte Meinungen.

Mit „Da warten“ stellen sie unmissverständlich fest: ja, es gibt sie noch, die Scheißjobs. Und in diesen Zeiten ist es vor allem die gesellschaftliche Verantwortung, die für viele zum Scheißjob wird. Denn nicht nur ein Blick auf die USA und die BLM-Bewegung macht deutlich, dass nicht alle Stimmen, die in einer Demokratie gehört werden müssten, auch gehört werden; auch unser „Heimatminister“ Horst Seehofer griff unlängst eine taz-Redakteur*in stellvertretend für unsere Pressefreiheit an.

Und was tun wir? Es gibt 1000 Gründe, nichts zu tun; es gibt 1000 Gründe, die Veränderung noch aufzuschieben. Eine Auswahl dieser Gründe präsentieren Elmäx und CONNY in ihrer neuen Single – um schließlich zu dem Schluss zu kommen, dass es nur einen richtigen Zeitpunkt für das Handeln gibt: JETZT; auch wenn „da 100.000 Gründe warten, es doch sein zu lassen“. Niemand hat behauptet, dass es einfach wird – „Da warten“ wirft einen düsteren, wenn auch nicht hoffnungslosen Blick in unsere Zukunft. „Demokratie ist ein Scheißjob – aber einer muss ihn machen!“