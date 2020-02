Der Plot – Single – Fundamentalisten

21 Februar 2020 No Comment

Was macht einen Fundamentalisten aus? In einer Instagram-Welt, in der wir innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden, ob wir ein Foto liken oder nicht, werden unsere Augen darauf trainiert, sich an deutlichen optischen Merkmalen zu orientieren. Und dann gilt: Kopftuch = Fundamentalistin. (Hosen-)Anzug = keine Fundamentalist*in.

„Doch Fundamentalisten sehen bei uns anders aus

Im Repräsentantenhaus treten sie im Anzug auf

Und gründen ihr Politik ganz offen und legal

Auf eine Homophobe Patriarchale alte Moral Gegen Ehe für alle, für 219A

Fundamentalisten arbeiten in Deutschland für den Staat“

– „Fundamentalisten“, Der Plot

In der ersten Single „Fundamentalisten“ ihres neuen Albums „Biedermann & Brandstifter“ wehren sich Der Plot gegen diese augenscheinlichen Zuweisungen. Vielmehr machen die beiden Rapper CONNY und Elmäx darauf aufmerksam, dass auch im vermeintlich fortschrittlichen Deutschland oftmals eine Politik gemacht wird, die sich nicht an Weltoffenheit und Geschlechtergleichheit orientiert, sondern an überalterten, religiösen Ansichten. Der Plot positionieren sich klar gegen einen Populismus, der mit einfachen Feindbildern arbeitet, um die eigene rückständige Politik zu rechtfertigen – für eine diverse, offene Gesellschaft.

