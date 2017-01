DIE FANTASTISCHEN VIER – Vier und Jetzt Tour 2016/2017

9 Januar 2017 No Comment

Für das Jahr 2017 ist es ab dem 17.01. wieder soweit! DIE FANTASTISCHEN VIER geben ihrem Publikum und sich erneut die Ehre, in deutschsprachigen Städten, das Publikum im Positiven zu erschüttern. Die Tour setzt sich dieses Jahr in München fort und endet in Dresden mit ihrem letzten Open-Air Event am 03. September (ausführliche Auftritte siehe unten).

Die Urgesteine des deutschen Rap, Michi Beck, Thomas D, Smudo und And.Ypsilon setzen regelmäßig neue Maßstäbe mit ihren innovativen Auftritten, die jedoch trotz aller ausgetüftelten Showelemente nie den Abstand zwischen Band und Publikum erweitern. Die nahbar wirkenden Künstler vermitteln ihren alten und neues Fans stets das Gefühl, Teil des Ganzen und ihrer Erfolgsgeschichte zu sein. Am 9.12. erschien übrigens die Supersense Block Party (EP), die auch auf Vinyl zu haben ist.

Wir freuen uns und bleiben selbstverständlich troy!

VIER UND JETZT TOUR 2016 / 2017

17.01.2017 München – Olympiahalle Special Guest: SEVEN

18.01.2017 CH-Zürich – Hallenstadion Special Guest: SEVEN

19.01.2017 Frankfurt – Festhalle Special Guest: SEVEN

21.01.2017 Oberhausen – König-Pilsener-Arena Special Guest: SEVEN

24.01.2017 AT-Wien – Stadthalle Special Guest: SEVEN

25.01.2017 Leipzig – Arena Special Guest: SEVEN

26.01.2017 Hamburg – Barclaycard Arena Special Guest: SEVEN

27.01.2017 Köln – Lanxess Arena Special Guest: SEVEN



VIER & JETZT OPEN AIR TOUR

24.06.2017 Würzburg – Flugplatz Giebelstadt

30.06.2017 St. Goarshausen – Loreley

08.07.2017 Kempten – Musikarena

09.07.2017 Rastatt – Residenzschloss

10.07.2017 München – Tollwood Festival

21.07.2017 Tübingen – Carre Open Air

22.07.2017 Salem – Schloss Salem

23.07.2017 Weinheim – Waidsee

25.08.2017 Magdeburg – Domplatz

26.08.2017 Essen – Seaside Beach am Baldeney See

01.09.2017 Hemer – Open Air

02.09.2017 Aachen – Kurpark Classix

03.09.2017 Dresden – Junge Garde

Tickets auf diefantastischenvier.de/news/live

