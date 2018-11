Die Nominierten der 1LIVE KRONE 2018

5 November 2018 No Comment

Die 37 Nominierten des wichtigsten deutschen Radiopreises, der 1LIVE KRONE stehen fest: Die Fantastischen Vier, Marteria & Casper, Bosse, Kraftklub, Leoniden, Roosevelt, OK Kid uvm. Die Entscheidung über die Gewinner des angesagtesten Medienpreises wird von den Radiohörer*Innen und Fans auf 1live.de gewählt und in der genialen Kulisse der Jahrhunderthalle Bochum verkündet. Star-Comedian Luke Mockridge wird die Verleihung der 19. 1LIVE Krone am 6. Dezember moderieren.

1LIVE KRONE 2018 – Die Nominierten

In der Kategorie „Beste Single“ liefern sich Felix Jaehn, Die Fantastischen Vier, Namika, Rea Garvey, Nico Santos und Alle Farben ein Kopf an Kopf Rennen. Die Krone „Bestes Album“ wird zwischen Trettmann, Roosevelt, Bosse, Marteria & Casper, Joris und OK Kid entschieden. Die möglichen Gewinnerinnen der Krone „Beste Künstlerin“ heißen LEA, Stefanie Heinzmann, Namika, Alice Merton und Nura. Max Giesinger, Bosse, Robin Schulz, Mark Forster und CRO sind in der Kategorie „Bester Künstler“ nominiert. Als „Bester Liveact“ voten die 1LIVE Hörer*Innen und Fans zwischen Die Toten Hosen, Milky Chance, Kontra K, Robin Schulz und Kraftklub. Wer wird „Bester Newcomer“? In dieser Kategorie gehen Fynn Kliemann, Nura, die Leoniden, LEA und Nico Santos an den Start. Um die Krone „Bester Hip-Hop Act“ batteln die Künstler RIN, Marteria & Casper, Kontra K, Alligatoah und Loredana. Die 1LIVE Kronen in den Kategorien „Comedy-Krone“ und „Sonderpreis“ vergibt die 1LIVE Redaktion selbst. Die Preisträger werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Verleihung der 1LIVE KRONE 2018 wird am 06.12. um 20.15 Uhr im WDR- Fernsehen live übertragen sowie am 07.12., um 01.20 Uhr im Ersten (Das Erste) zu sehen sein. 1LIVE selbst nimmt ihre Hörer*innen am 06. Dezember ab 20.15 Uhr on air mit und streamt das Event auf 1live.de

